OPPO Reno6 5G, EPICO mediogamma con tripla cam a prezzo SHOCK

Oggi è la tua occasione d’oro per cambiare smartphone scegliendo uno tra i migliori smartphone di fascia media degli ultimi tempi, l’ottimo OPPO Reno6 5G solo per poco in offerta su Amazon a un prezzo davvero niente male. Con il 30% di sconto, infatti, il validissimo medio gamma del colosso cinese può essere tuo al prezzo di appena 349€.

Realizzato con materiali di alto livello che gli conferiscono un design piacevole e giovanile, il device monta uno splendido pannello AMOLED super fluido da 6.55 pollici ad altissima risoluzione e una fotocamera per fare splendidi selfie.

OPPO Reno6 5G è in offerta su Amazon con il 30% di sconto: affare d’oro

Sotto il cofano trova posto un potente processore octa core di MediaTek in grado di assicurarti sempre un’esperienza di utilizzo senza lag in ogni momento della giornata, mentre la valida batteria da 4300 mAh con ricarica rapida è sempre al tuo fianco per assicurarti molte ore di utilizzo.

Il fiore all’occhiello di OPPO Reno6 5G, oltre il prezzo aggressivo, è senza ombra di dubbio la fotocamera tripla posteriore: la compagnia ha scelto di introdurre un potentissimo sensore principale da 108 MP in grado di scattare foto mozzafiato e registrare video a qualità cinematografica.

Non farti scappare questa splendida occasione di ricevere direttamente a casa e senza costi di spedizione (solo con i servizi Prime) il bellissimo smartphone di OPPO con il 30% di sconto. Mettilo subito nel carrello fintanto che la promozione è ancora attiva.

