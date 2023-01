OPPO Reno6 5G, mai visto a questo prezzo: offerta sensazionale su Amazon

Amazon lancia oggi una delle sue esclusive promozioni che in questo caso riguarda uno degli smartphone della serie Reno. OPPO Reno6 5G è infatti disponibile al prezzo di 379€ invece di 499,99€, ovverosia con uno sconto a dir poco esagerato di 120 euro. Il dispositivo, colore Stellar Black, offre a tutti gli utenti, e in particolare ai creatori digitali, la possibilità di catturare al meglio ogni emozione, immortalando ogni dettaglio grazie a un’ampia suite di funzionalità top di gamma nel settore dell’imaging e al supporto AI, tra cui l’innovativa funzione Portrait Video.

OPPO Reno6 5G, smartphone senza compromessi

La Reno6 Series è caratterizzata da un eccellente rapporto qualità prezzo ed è dotata delle migliori componenti tecniche, per consentire un uso trasversale a professionisti e appassionati, oltre che di un innovativo design impreziosito dall’effetto OPPO Glow che illumina la scocca posteriore. Particolarmente adatta a creatori digitali, gamers e a chiunque desideri un’esperienza d’uso premium, Reno6 5G ha uno spettacolare comparto imaging.

Ha un processore octa-core 5G per ottenere prestazioni migliori con un consumo energetico inferiore. Sotto la scocca troviamo anche 8 GB di RAM LPDDR4x e 128GB di spazio di archiviazione, una potente batteria da 4.500 mAh con ricarica veloce 65W SuperVOOC 2.0. Di tutto rispetto anche il comparto fotografico: è dotato tripla fotocamera A.I. da 64MP con tecnologia Video e Foto Ritratto con Effetto Bokeh. E poi 50MP Sony IMX766, f/1,8, 1/1,56″, OIS+EIS; 16MP grandangolare, f/2,2, EIS; 13MP tele, f/2,4 zoom ottico 5x; 2MP macro, f/2,4.

Grazie a un algoritmo AI, che elabora migliaia di dati al second, la tecnologia Video e Foto Ritratto con Effetto Bokeh di OPPO trasforma le luci di sfondo in meravigliose sfere, rendendo speciale ogni tuo scatto. Con la tecnologia SuperVOOC 2.0 da 65W hai garantiti 4h di riproduzione video in 5 minuti di ricarica. Ricarica al 100% in soli 28 minuti con sicurezza. Insomma, uno smartphone con i controfiocchi che oggi puoi assicurarti con una spesa di 379€, ovvero a meno 120€ (24%), con le spedizione gratuite via Prime.

