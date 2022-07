OPPO Reno7: bello e con tanta batteria a prezzo REGALO (-33%)

Il Prime Day torna a colpire e svela una potente offerta di Amazon per l’ottimo smartphone di fascia media OPPO Reno7, un campione di ottime recensioni per via del suo ottimo rapporto qualità/prezzo e il design curato e giovanile.

Ad appena 219€ con il 33% di sconto, infatti, lo smartphone del colosso cinese ha tutte le carte in regola per soddisfare ogni tua esigenza e garantirti sempre un’ottima esperienza di utilizzo.

OPPO Reno7 è il re della fascia media con lo sconto del 33% su Amazon: affare d’oro

Frontalmente trova posto un bellissimo bellissimo display da 6.4 pollici ad altissima risoluzione pensato per offrirti sempre il massimo durante l’utilizzo di tutti i giorni o la visione di contenuti multimediali, mentre sotto il cofano il potentissimo processore octa core di ultima generazione avvia le applicazioni in un istante senza farti perdere tempo in lag o rallentamenti vari.

Lo smartphone di OPPO è anche un campione di autonomia, merito della batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W: ti bastano appena 30 minuti per avere a disposizione numerose ore di utilizzo. Inoltre, la fotocamera tripla monta un sensore principale da 64 MP per foto sempre ad altissima risoluzione e video a qualità cinematografica.

Con il 33% di sconto lo smartphone di OPPO non ti deluderà mai e saprà regalarti tantissime belle sensazioni sin dal primo utilizzo, te lo assicuriamo. Metti subito nel carrello per riceverlo in tutta comodità a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione aggiuntivi con i servizi Prime.

