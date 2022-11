OPPO Reno7, design elegante e selfie perfetti: sconto mai visto prima

Lo smartphone OPPO Reno7 è uno dei più quotati nell’ambiente soprattutto per la sua forte propensione per l’immagine. Grazie infatti alla presenza della fotocamera Ultra-Sensing Selfie che col suo potente sensore Sony IMX709 garantisce una qualità di scatto senza paragoni, il device promette di far felice tutti gli appassionati di fotografia. A maggior ragione adesso che è in sconto. Questo gioiellino infatti è ora disponibile a soli 202€ su Amazon ovverosia con lo sconto di 127,00€ (38%).

OPPO Reno7: caratteristiche e design

Lo smartphone di OPPO presenta delle caratteristiche che lo pongono come uno dei migliori candidati per quanto riguarda la fascia economica del mercato, quella a cui i giovani guardano sempre con maggior interesse. In tal senso il colosso cinese ha puntato su un design dal carattere unico e distintivo, con una colorazione Sunset Orange o Cosmic Black, ed un mix di materiale in fibra di pelle e vetroresina.

Sotto la scocca batte forte il cuore del processore Qualcomm Snapdragon 680 accompagnato da 8GB di RAM e 128GB, mentre Android 12 con la personalizzazione ColorOS 12 fin dalla prima accensione permette all’utente di sfruttare le uniche funzionalità aggiuntive sviluppate da OPPO come l’espansione virtuale della RAM fino a un massimo di 5 GB.

Ma il principale punto di forza del dispositivo, come anticipato prima, è il modulo posteriore triplo costituito da un sensore principale da 64 MP, un sensore di profondità da 2 MP e un sensore microlens da 2 MP con ingrandimento 15x o 3ox.

Qui troviamo l’ormai classica quanto singolare funzionalità Orbit Light, ovverosia un anello luminoso che abbraccia il sensore posteriore, che funge anche da LED di notifica quando la fotocamera è in funzione. Infine può contare su una potente batteria da 4500 mAh e da una super ricarica da 33 W. Vai su Amazon, dove questo gioiellino è ora disponibile a soli 202€ su Amazon ovverosia con lo sconto del 38%.

