OPPO Watch Free a prezzo MAI VISTO su Amazon: appena 59€ (-40%)

OPPO Watch Free è in super offerta su Amazon con il 40% di sconto. Inutile che ti strofini gli occhi: hai letto benissimo. Se non perdi tempo e ti lanci subito sulla pagina di acquisto su Amazon, l’ottimo wearable di fascia economica del colosso cinese ti costa appena 59€ e ti arriva a casa in 1 giorno e senza costi di spedizione extra.

Nonostante il prezzo evidentemente super conveniente, il device ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze assicurandoti un’esperienza di utilizzo super appagante.

C’è una super offerta su Amazon per acquistare OPPO Watch Free a 59€

Frontalmente è presente un ottimo pannello AMOLED da 1.64″ super luminoso e sapientemente ottimizzato per mostrarti le notifiche in arrivo dal tuo smartphone (è compatibile con iOS e Android), mentre sul versante opposto trova posto un sensore HR per il tracking costante del battito cardiaco e della concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2).

A tutto ciò si aggiungono anche una batteria super ottimizzata che ti accompagna per ben 14 giorni con una singola ricarica, e anche un set di algoritmi pensati per registrare i tuoi allenamenti. OPPO Watch Free, infatti, viene spesso considerato come un ottimo sportwatch economico in quanto supporta più di 100 modalità di allenamento come il nuoto, la corsa (al chiuso e all’aperto), ciclismo, tennis, scii, vogatore, golf, calcio, basket e molto altro ancora.

A queste condizioni l’offerta di Amazon sull’ottimo smartwatch a marchio OPPO è davvero imperdibile, a maggior ragione se consideri che è anche inclusa la consegna rapida in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra (solo per i clienti Amazon Prime).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.