OPPO Watch Free è l'offerta STREPITOSA di Amazon: appena 54€ (-45%)

Tra gli smartwatch di fascia media più interessanti degli ultimi tempi troviamo sicuramente OPPO Watch Free, un device molto interessante quest’oggi in super offerta su Amazon a un prezzo davvero conveniente. Infatti, grazie a uno sconto del 45%, oggi ti bastano appena 54€ per allacciare al polso un device che non ha nulla da invidiare ai dispositivi più blasonati.

Impermeabile fino a 50 metri di profondità e munito di una bellissima cassa in alluminio super leggero, lo smartwatch a marchio OPPO monta un eccellente pannello AMOLED da 1.64 pollici ideale per visualizzare immediatamente le notifiche in arrivo dal tuo smartphone (è compatibile con Android e iOS).

Che prezzo su Amazon per il Watch Free di OPPO: affare d’oro imperdibile

Sul versante opposto, inoltre, trova posto un precisissimo sensore HR capace di registrare costantemente la frequenza cardiaca, fungere da metro per valutare la qualità del sonno e in grado anche di registrare la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2). A tutto ciò si aggiungono poi una batteria lunga un 1 giorno e il pieno supporto a più 100 attività fisiche: lo allacci al polso e inizia a registrare le tue prestazioni in palestra o all’aperto.

Non perdere altro tempo e metti subito nel carrello l’eccellente smartwatch di fascia media di OPPO, l’unico che ti garantisce una esperienza di utilizzo da top di gamma ad appena 54€; solo oggi ti arriva direttamente a casa in 1 giorno e senza costi di spedizione extra (condizione valida per i clienti Amazon Prime).

