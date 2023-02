OPPO Watch Free in super offerta su Amazon (-40%)

Se sei interessato ad acquistare uno smartwatch con autonomia fino a 14 giorni, monitoraggio accurato del sonno e oltre 100 modalità di allenamento al prezzo di una smartband, prendi in considerazione OPPO Watch Free, protagonista dell’offerta del giorno di Amazon: lo trovi in vendita a soli 59,99 euro anziché 99,99 euro, grazie al 40% di sconto.

Un’altra bella notizia è che la spedizione è gratuita per tutti gli abbonati Prime. In più, se completi l’ordine entro stasera, riceverai lo smartwatch di OPPO a casa tua entro la giornata di domani.

Lo smartwatch Watch Free di OPPO in super sconto su Amazon

Dal design ultraleggero da 33 grammi al display AMOLED da 1,64 pollici, passando per il monitoraggio del sonno mediante la tecnologia OSleep alla valutazione del russare, fino alla misurazione costante dell’ossigeno nel sangue: trovare un unico punto di forza in uno smartwatch completo come l’OPPO Watch Free non è semplicissimo e questo non può che essere un elemento positivo.

Ma se proprio dobbiamo scegliere un punto di forza che contraddistingue questo smartwatch dagli altri venduti alla stessa fascia di prezzo è l’autonomia. Parliamo di una batteria a lunga durata fino a 14 giorni, con supporto alla ricarica rapida: con soli 5 minuti di ricarica puoi usarlo per un giorno intero.

Metti nel carrello ora lo smartwatch OPPO Watch Free per beneficiare del 40% di sconto e risparmiare così 40 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.