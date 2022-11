OPPO Watch Free, oggi a metà prezzo: a queste condizioni IMPOSSIBILE resistergli

Sei finalmente pronto a tuffarti nel mondo dei dispositivi wearable ma non sai quale smartwatch acquistare? Nessun problema: quest’oggi, grazie ad Amazon, l’ottimo OPPO Watch Free crolla di prezzo al minimo storico con questa offerta di Amazon. Ad appena 48€, infatti, con uno sconto del 51%, il bellissimo fitness tracker del colosso cinese può essere tuo a un prezzo ridicolo assicurandoti ugualmente un’eccezionale esperienza di utilizzo. E le spese di spedizione sono gratuite.

Sconto del 51% su Amazon per il validissimo smartwatch OPPO Watch Free

Dotato di un bellissimo display AMOLED da 1.64 pollici con una perfetta leggibilità e una cassa impermeabile realizzata in alluminio per conferire robustezza e leggerezza, il wearable di OPPO è una gioia da indossare per tutto il giorno. Sul retro è presente un affidabilissimo sensore HR che non solo è in grado di registrare costantemente, 24/7, la frequenza cardiaca a riposo e sotto sforzo, ma può monitorare anche la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) trasferendo automaticamente tutti i dati raccolti al tuo smartphone (iOS o Android).

Inoltre, nonostante il prezzo economico, OPPO Watch Free supporta più di 100 modalità di allenamento differenti tra cui: tiro con l’arco, sci, golf, tennis, basket, vela, volley, bicicletta, vogatore, corsa, nuoto e molto altro.

Pesa solo 33 grammi. Il cinturino traspirante è morbido al tatto, al punto che potresti persino dimenticarti di averlo indossato per andare a dormire. Una volta allacciato al polso ti chiederai come hai fatto senza per tutto questo tempo, a maggior ragione adesso che conosci le funzionalità avanzate di cui dispone nonostante il prezzo molto economico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.