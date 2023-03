OPPO Watch Free sprofonda su Amazon: portalo a casa al 45% in meno

OPPO Watch Free è uno degli smartwatch di fascia economica più apprezzati e popolari degli ultimi mesi, quest’oggi incredibilmente in offerta su Amazon a un prezzo davvero vantaggioso. Infatti, con uno sconto del 45%, solo oggi hai la possibilità di acquistarlo ad appena 54€ con tanto di consegna rapida in 1 giorno e senza costi di spedizione extra (solo per i clienti Amazon Prime).

Realizzato con materiali di buona fattura e con una cassa perfettamente impermeabile ai liquidi fino a una profondità di 50 metri, il wearable di OPPO monta un bellissimo pannello AMOLED da 1.64 pollici ottimizzato per mostrarti le notifiche in arrivo dal tuo smartphone (è compatibile con iOS e Android).

OPPO Watch Free crolla del 45% su Amazon: affare d’oro imperdibile

A un prezzo molto economico hai la possibilità di allacciare al polso un device ideale per tracciare la tua salute: OPPO Watch Free, infatti, monta un sensore HR in grado di registrare costantemente il battito cardiaco e monitorare anche i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2). A tutto ciò, come se non bastasse, il wearable del colosso cinese è anche un fitness tracker a 360° con il supporto a più di 100 modalità di allenamento tra corsa, nuoto, basket, calcio, tennis, basket, yoga, vela, sci e molto altro ancora.

Non perdere altro tempo: metti subito nel carrello l’ottimo smartwatch di fascia economica di OPPO fintanto che può essere tuo con il 45% di sconto e con consegna rapida e completamente gratuita (solo per i clienti Amazon Prime).

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.