OPPO Watch Free, SUPER batteria e SpO2 a prezzo REGALO (-40% Amazon)

L’offerta Amazon di oggi sull’ottimo smartwatch OPPO Watch Free sottolinea quanto non sia più necessario spendere una cifra importante per acquistare un wearable di qualità, complica uno sconto del 40% che fa crollare il costo del device a un prezzo davvero irrisorio. Ad appena 59€, infatti, per ancora pochissimo tempo hai l’opportunità di allacciare al polso uno tra i migliori smartwatch economici del momento e apprezzato da tantissimi utenti per il suo ottimi rapporto qualità/prezzo.

Realizzato con materiali di buona fattura che gli conferiscono una ergonomia eccellente, lo smartwatch di OPPO ha tutte le carte in regola per rispondere alle tue esigenze personali e assicurarti un’esperienza di utilizzo appagante.

OPPO Watch Free è lo smartwatch che stavi cercando, ora in offerta su Amazon

Frontalmente, come puoi vedere, è presente un bel display AMOLED da 1.64 pollici sapientemente calibrato per assicurarti sempre un’ottima visibilità delle notifiche (è compatibile con iOS e Android) e dell’interfaccia anche sotto la luce diretta del sole, mentre la valdissima batteria è ottimizzata per accompagnarti per ben 14 giorni di fila senza mai scendere a compromessi.

Nonostante il prezzo super aggressivo, inoltre, OPPO Watch Free monta uno tra i più sensibili sensori HR della fascia economico: registra costantemente il battito cardiaco a riposo o sotto sforzo e monitora anche la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2). A tutto ciò si affianca poi il supporto a più di 100 modalità di allenamento per registrare le tue prestazioni durante l’allenamento fisico per aiutarti a mantenerti in forma.

Cosa stai aspettando? Non farti scappare questa splendida occasione ora che lo smartwatch di OPPO costa davvero una fesseria. Mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra a un prezzo super aggressivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.