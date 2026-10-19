Ora gli smartphone possono individuare problemi alla vista anche quando non te ne rendi conto

In India, durante campagne sanitarie rurali condotte dal Sistema di assistenza oftalmologica Aravind con la Johns Hopkins University, questo strumento ha raggiunto una concordanza del 96% con le diagnosi fatte di persona dagli oftalmologi. Un risultato che apre una strada concreta alla teleoftalmologia a basso costo, soprattutto nelle aree dove arrivare da uno specialista è complicato per distanza, età o condizioni di salute.

Il sistema nasce per portare la visita oculistica a distanza dove i mezzi sono pochi. È composto da un accessorio montato su un telefono Android: una lente ingrandisce la parte anteriore dell’occhio, due luci LED, alimentate dallo stesso smartphone, illuminano la zona da esaminare, mentre un piccolo adattatore in silicone viene appoggiato sull’orbita del paziente.

Sembra un dettaglio, ma non lo è: serve a schermare la luce esterna e a tenere sempre uguale la distanza tra occhio e fotocamera, così da ottenere immagini abbastanza nitide per una valutazione medica. Il dispositivo è prodotto in India e, secondo i ricercatori, costa meno di 150 sterline, telefono compreso. Non serve che l’oftalmologo sia sul posto: un operatore sanitario di comunità, dopo una formazione di base, può scattare le immagini e inviarle attraverso un’app di telemedicina pensata per funzionare anche con banda larga limitata. L’app, disponibile in inglese e tamil, è stata progettata per zone dove la connessione non è stabile e dove una visita può voler dire ore di viaggio.

Il test in India: diagnosi concordanti nel 96% dei casi con gli oftalmologi in presenza

Durante le campagne rurali in India, le immagini raccolte con lo smartphone oftalmologico sono state valutate a distanza da specialisti. Poi il confronto con le visite fatte di persona: le diagnosi coincidevano nel 96% dei casi. Il dato, presentato dal gruppo dell’Aravind Eye Hospital di Madurai, riguarda soprattutto il riconoscimento della cataratta, ancora oggi una delle principali cause di cecità evitabile nel mondo.

Uno smartphone con adattatore ottico per lo screening oculare in un ambulatorio: la base della teleoftalmologia a basso costo.

Il dottor Prabhu Krishna Ravilla, medico dell’ospedale Aravind, ha spiegato che l’idea di partenza era molto concreta: capire se uno strumento economico potesse permettere anche a operatori sanitari non specializzati di raccogliere immagini oculari di qualità diagnostica, da mostrare poi a un oftalmologo a distanza. In questo modo non servirebbe avere uno specialista presente a ogni controllo. Una differenza pesante, soprattutto nei villaggi dove l’arrivo del medico dipende da calendari, mezzi disponibili e costi organizzativi.

Dai campi medici alla visita remota: perché il modello può raggiungere pazienti esclusi

Le cataratte colpiscono quasi 100 milioni di persone nel mondo e fanno più danni dove le risorse sono scarse, perché la diagnosi arriva tardi o non arriva affatto. In molte zone rurali dell’India il sistema tradizionale si basa sui campi oftalmologici: giornate organizzate in località periferiche, con medici che arrivano dalle città per visitare i pazienti. È un modello utile, ma ha limiti evidenti. Servono specialisti disponibili, spostamenti, attrezzature e una macchina organizzativa non sempre facile da reggere.

Uno studio precedente dello stesso ospedale aveva mostrato che questi campi raggiungevano appena il 7% della popolazione rurale prevista. La partecipazione, inoltre, calava dell’80% tra chi viveva a più di tre chilometri dal luogo della visita. E tra chi non si presentava, circa un terzo avrebbe avuto bisogno di un intervento per cataratta. I gruppi meno raggiunti erano donne, anziani e comunità più povere. Poi è arrivata la pandemia di Covid-19, che ha fermato molte attività sul territorio e ha reso ancora più chiaro il limite di un sistema basato solo sulla presenza fisica dello specialista.

I prossimi passi: intelligenza artificiale, nuovi tipi di immagini e limiti della sperimentazione

Ora i ricercatori vogliono allargare le funzioni del sistema, aggiungendo immagini con fascio di luce, luce blu e pupilla dilatata. Sono tecniche usate nell’esame oftalmologico completo, quello preso come riferimento per la diagnosi di cataratta. Si valuta anche l’uso di algoritmi di intelligenza artificiale per una prima lettura delle immagini, in modo da segnalare più in fretta i casi da mandare allo specialista. Non per sostituire il medico, almeno per ora, ma per mettere ordine quando i pazienti sono tanti e il tempo è poco. Gli autori, però, invitano alla prudenza.

I risultati ottenuti in India potrebbero non valere automaticamente in altri Paesi o in altri sistemi sanitari. Serviranno altri studi prima di pensare a un uso su larga scala nelle aree rurali di America, Asia, Africa o Europa. Per il momento, la promessa è quella di uno strumento leggero, economico e facile da inserire nella rete degli operatori sanitari locali: un telefono, un adattatore, una connessione anche debole. E, dall’altra parte, un oftalmologo in grado di capire chi deve davvero arrivare in ospedale.