Ora i taxi si chiamano con un messaggio su WhatsApp: è la svolta del momento

L’obiettivo è semplice: rendere più veloce la richiesta della corsa e offrire un’alternativa immediata alle app dedicate. Il progetto, sostenuto sul piano tecnologico da Digitaxi, punta a costruire un canale nazionale unico, accessibile dal telefono e senza registrazioni, già in prova in diverse città italiane.

La prima riunione operativa si è tenuta a Porto Recanati, in provincia di Macerata, nella sede di Digitaxi, la società che fornisce strumenti digitali ai consorzi della categoria. Qui i rappresentanti di alcuni tra i maggiori radiotaxi italiani hanno messo a punto l’avvio dei test. Sul tavolo, soprattutto, tre aspetti: tempi di risposta, affidabilità del sistema e collegamento con le centrali già attive.

La sperimentazione coinvolge da subito città importanti per il servizio urbano: Milano, Roma, Napoli, Cagliari, Palermo e Catania, secondo quanto riferito dai promotori. Non è ancora un lancio su scala nazionale. Si procede per gradi: prima le aree già coperte dalla rete Digitaxi, poi, se i risultati saranno buoni, l’allargamento ad altri territori.

L’idea nasce da un dato molto concreto. WhatsApp è già installato sul telefono di moltissime persone, viene usato ogni giorno e non richiede nuove abitudini. Per chiamare un taxi, molti utenti non vogliono scaricare un’altra app o creare un nuovo profilo. Da qui la scelta di partire da uno strumento familiare, rapido, con pochi passaggi. Almeno nelle intenzioni, una soluzione alla portata di tutti.

Un messaggio, la posizione, poi la conferma: come funziona

Il nuovo servizio consente di chiedere un taxi con un messaggio WhatsApp, senza moduli da compilare, account da creare o dati da inserire in una nuova applicazione. L’utente scrive al canale dedicato, indica il punto di partenza e riceve una conferma della richiesta in pochi secondi, in base alle vetture disponibili nella centrale locale.

Postazione operativa di un radiotaxi: smartphone e radio in primo piano, simbolo delle prenotazioni rapide via WhatsApp.

Il meccanismo, spiegano fonti vicine al progetto, è pensato per essere il più semplice possibile: si invia il messaggio, si comunica la posizione, si attende la conferma. A quel punto il sistema prende in carico la richiesta e la gira al RadioTaxi competente per città e zona. Restano, naturalmente, le regole di sempre: disponibilità delle auto, traffico, turni e tempi di arrivo possono cambiare da caso a caso.

Uno dei punti su cui i promotori insistono è proprio l’assenza di registrazione. “Vogliamo che sia uno strumento alla portata di tutti”, hanno spiegato gli organizzatori, ricordando che WhatsApp è usato da persone di età molto diverse. Non solo turisti o utenti abituati alle app, quindi. Anche chi prende il taxi raramente, magari fuori da una stazione, da un ospedale o da un ambulatorio.

L’AI entra nella chiamata, ma la corsa resta ai taxi

Al centro del progetto c’è l’intelligenza artificiale, chiamata a leggere le richieste degli utenti e trasformarle in prenotazioni gestibili dalle centrali operative. Il sistema deve riconoscere indirizzi, punti di riferimento, indicazioni aggiuntive e inviare la corsa al consorzio corretto. Se il passaggio funziona, può alleggerire il lavoro degli operatori e ridurre le attese al telefono.

La tecnologia, sottolineano i promotori, non prende il posto del servizio taxi locale. Lo affianca. L’AI interviene nella prima fase, quella della richiesta. Poi la corsa entra nel circuito tradizionale, con i conducenti e le strutture territoriali che gestiscono il servizio nelle singole città.

Resta da vedere come il sistema si comporterà nei casi più complicati: indirizzi scritti male, richieste incomplete, utenti stranieri, zone non coperte o picchi di domanda nelle ore serali. È proprio a questo che serve il test. A Roma come a Milano, nelle grandi stazioni come nelle periferie, saranno i dettagli a fare la differenza.

La risposta dei RadioTaxi alle grandi piattaforme

Dietro il taxi via WhatsApp c’è anche una scelta di settore. I RadioTaxi italiani provano a costruire una risposta comune alla crescita delle grandi piattaforme internazionali della mobilità, che negli ultimi anni hanno abituato gli utenti a prenotazioni rapide, tracciamento della corsa e strumenti digitali molto immediati. Il messaggio è chiaro: cambiare passo, senza perdere il controllo locale del servizio.

“La nostra speranza è che sempre più radiotaxi decidano di aderire a questa visione”, hanno dichiarato gli organizzatori dell’iniziativa. “Mettere insieme le forze a livello nazionale con uno strumento alla portata di tutti come WhatsApp ci permette di offrire un servizio moderno, rapido e trasparente”. In altre parole, fare squadra. Città dopo città.

Per i consorzi, però, la questione non è solo tecnologica. È anche economica e professionale. Difendere il lavoro dei taxi italiani, hanno spiegato i promotori, significa rendere il servizio più accessibile senza lasciare il rapporto con il cliente nelle mani delle grandi multinazionali. Ora la prova passa ai fatti: tempi reali di risposta, qualità delle prenotazioni, adesione dei tassisti e fiducia degli utenti. Saranno questi elementi, più delle dichiarazioni, a dire se il progetto potrà diventare un canale stabile per chiamare un taxi in Italia.