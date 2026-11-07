Ora puoi attivare lo spegnimento automatico del tuo Modem di casa

Alcuni router permettono infatti di spegnere e riaccendere il segnale wireless a orari precisi, senza dover intervenire ogni volta. Non è una funzione indispensabile per tutti, però. Prima di attivarla conviene capire quali dispositivi dipendono dalla connessione, che abitudini hanno le persone in casa e qual è l’obiettivo: fare un po’ d’ordine, ridurre i consumi o semplicemente tenere la rete Wi-Fi spenta quando non serve.

La programmazione del Wi-Fi ha senso soprattutto nelle ore in cui nessuno usa Internet. Un esempio classico: da mezzanotte alle 6 del mattino, se in casa non ci sono apparecchi che devono restare collegati. In quel caso il router Wi-Fi può spegnere solo il segnale wireless e riattivarlo al mattino, quando smartphone, computer e tablet tornano online. È una comodità, più che una necessità: evita di entrare ogni sera nelle impostazioni o di premere pulsanti sul modem.

Lo stesso vale per le famiglie che passano molte ore fuori casa, tra scuola e ufficio. Se l’abitazione resta vuota dalle 8 alle 17, mettere in pausa la rete wireless domestica può avere senso, a patto che non ci siano servizi da raggiungere a distanza. Discorso simile per una seconda casa usata nei fine settimana o solo in alcuni periodi dell’anno: lasciare il Wi-Fi acceso senza motivo può essere inutile, ma prima bisogna controllare sensori, telecamere e sistemi collegati. La regola è semplice: si spegne solo se davvero non serve.

Dispositivi smart e sicurezza: cosa può smettere di funzionare

Il punto più delicato riguarda i dispositivi smart. Prima di programmare lo spegnimento bisogna verificare se in casa ci sono telecamere di sicurezza, videocitofoni connessi, campanelli intelligenti, assistenti vocali, prese Wi-Fi, termostati, lampadine smart o sistemi di allarme che usano Internet per inviare notifiche. Alcuni continuano a funzionare in locale. Altri, invece, perdono l’accesso al cloud e non comunicano più con l’app sul telefono. Di notte, o quando si è fuori, non è un dettaglio.

Un router domestico in salotto di sera, per illustrare quando conviene programmare lo spegnimento automatico del Wi‑Fi.

Una telecamera connessa, per esempio, potrebbe registrare su una memoria interna ma non inviare avvisi in tempo reale. Un campanello smart potrebbe non mostrare chi ha suonato. Un sistema di allarme collegato alla rete potrebbe non mandare notifiche push o segnalazioni da remoto, a seconda del modello e delle impostazioni.

“Prima di spegnere tutto, guardate cosa resta senza linea”, è il consiglio che spesso danno i tecnici degli operatori quando intervengono su reti domestiche piene di apparecchi collegati. Meglio fare una prova breve, magari di giorno, che scoprirlo alle tre del mattino.

Come impostare gli orari dal router o dall’app del produttore

La procedura cambia in base a marca e modello, ma sui router compatibili di solito si passa dall’app del produttore oppure dal pannello di amministrazione. Si apre dal browser inserendo l’indirizzo indicato nel manuale o sull’etichetta del dispositivo. Una volta entrati, bisogna cercare voci come “Programmazione Wi-Fi”, “Programmazione wireless”, “Wireless schedule” o nomi simili. Non tutti i modem forniti dagli operatori mostrano questa funzione nello stesso modo: a volte è nelle impostazioni avanzate, altre nella sezione dedicata alla rete wireless.

Dopo aver trovato l’opzione, si scelgono giorni e orari in cui il segnale Wi-Fi deve essere disattivato, poi si salvano le modifiche. C’è però un dettaglio da controllare: l’ora di sistema del router. Se è sbagliata, anche la programmazione può partire in ritardo o nel momento sbagliato. Su alcuni modelli si può distinguere tra rete principale e rete ospiti; su altri, invece, lo spegnimento riguarda tutto il wireless. Attenzione anche a un equivoco frequente: disattivare il Wi-Fi non significa spegnere il router. Le porte via cavo Ethernet possono restare attive e il dispositivo continua comunque a consumare energia.

Risparmio energetico: quando conviene e quando è meglio lasciare il Wi-Fi acceso

Il risparmio energetico c’è, ma non va esagerato nelle aspettative. Dipende dal modello del router, dalla potenza del segnale, dal numero di reti attive e dalle impostazioni disponibili. Spegnere solo il Wi-Fi riduce una parte dei consumi, mentre il modem resta acceso per gestire la connessione Internet e, se presenti, i dispositivi collegati via cavo. Chi vuole tagliare davvero l’uso di elettricità dovrebbe controllare se il router offre una modalità di risparmio energetico, magari meno drastica dello spegnimento completo della rete wireless.

Ci sono poi casi in cui è meglio lasciare la rete Wi-Fi attiva: lavoro da casa con orari variabili, dispositivi di sicurezza collegati, assistenza a distanza per anziani, domotica, accesso remoto a computer o sistemi di archiviazione. Anche una sola persona che usa Internet durante l’orario programmato può rendere scomoda questa funzione. In questi casi conviene scegliere fasce più brevi, spegnere solo la rete ospiti o intervenire sui singoli dispositivi. La scelta più sensata resta quella legata alle abitudini reali della casa: se il Wi-Fi serve, anche solo a un apparecchio importante, meglio lasciarlo acceso.