Le strade sono più di una: lo Spazio privato di Android 15, la Cartella Sicura di Samsung e, in arrivo, il blocco app nativo di Android 17, per ora in test su Pixel e One UI. L’idea è semplice: impedire l’accesso a singole applicazioni quando lo smartphone finisce nelle mani di qualcun altro.

Lo Spazio privato di Android 15 è già disponibile sui dispositivi compatibili e permette di nascondere e proteggere alcune app in un’area separata del telefono. La guida ufficiale di Google chiarisce subito i requisiti: servono Android 15 o versioni successive e la funzione non è disponibile sui dispositivi gestiti da un’azienda, sugli utenti secondari o sui telefoni con più di quattro utenti o profili. Per attivarla bisogna andare in Impostazioni, poi in Sicurezza e privacy e scegliere Spazio privato nella parte dedicata alla privacy.

A quel punto il sistema chiede di sbloccare il telefono e lascia scegliere se usare lo stesso metodo di protezione già impostato oppure uno diverso: impronta digitale, PIN, sequenza o password. Google consiglia anche di usare un account separato, così da evitare che foto sincronizzate, contatti o cronologia dei download restino visibili fuori dall’area protetta. Quando lo spazio è bloccato, le app al suo interno si fermano: niente notifiche, niente icone nel launcher, niente tracce tra le app recenti o nella ricerca. Attenzione però: non è una cassaforte invisibile.

Google stessa avverte che l’esistenza dello Spazio privato può saltare fuori collegando il telefono a un computer, guardando alcuni registri del dispositivo o attraverso certe app. E non tutti i launcher lo supportano. Per eliminarlo serve autenticarsi; una volta fatto, app e dati vengono cancellati senza backup.

Cartella Sicura sui Samsung Galaxy: come funziona e cosa mette al riparo

Sui telefoni Samsung Galaxy compatibili, l’opzione più nota resta la Cartella Sicura, integrata nelle impostazioni italiane del dispositivo e legata al sistema di sicurezza Samsung. La procedura indicata dall’azienda passa da Impostazioni, quindi Sicurezza e privacy, poi Altre impostazioni di sicurezza e infine Cartella Sicura. Dopo l’accettazione dei permessi, può essere richiesto l’accesso con l’account Samsung.

Schermata di sicurezza su smartphone con opzioni per blocco app, impronta digitale e PIN, tema centrale della guida su Android.

Solo a quel punto si sceglie il blocco: PIN, password o sequenza, con la possibilità di aggiungere anche l’impronta digitale sui modelli compatibili. Samsung consiglia di attivare il recupero tramite account: senza questa opzione, se si dimentica la chiave non si rientra più nella cartella e l’unica strada è cancellarla per crearne una nuova. Le app inserite nella Cartella Sicura sono copie separate rispetto a quelle installate fuori.

Foto e file, invece, possono essere spostati dalla Galleria con il comando apposito. C’è poi un dettaglio pratico: l’icona può essere nascosta dal pannello rapido, scorrendo con due dita e disattivando il collegamento alla Cartella Sicura.

Blocco app nativo in Android 17: la novità vista nelle beta Pixel e One UI

La funzione più attesa è il blocco app nativo di Android 17. È comparsa ad agosto in una beta per telefoni Pixel, poi Google l’ha rimossa per lavorarci ancora e l’ha reinserita a ottobre nella beta 3 della QPR3, secondo quanto riportato da 9to5Google. Il 18 novembre è arrivata anche nella beta di One UI 9.5 di Samsung: un segnale che nei prossimi mesi la novità potrebbe allargarsi a più dispositivi.

Per ora il funzionamento è molto diretto. Si tiene premuta l’icona di un’app, si sceglie Blocco app — “App lock” nella versione inglese — e si conferma con impronta digitale o con un altro metodo già impostato sul telefono. L’elenco delle app protette si gestisce poi da Impostazioni, nella sezione Sicurezza e privacy.

Una volta bloccata, l’app nasconde il contenuto delle notifiche, rimuove widget e scorciatoie e non mostra l’anteprima nella schermata delle app recenti. È una protezione rapida, pensata per chi presta il telefono per qualche minuto o vuole evitare occhi indiscreti. Ma, almeno nelle beta viste finora, non sostituisce aree separate come lo Spazio privato.

Privacy e sicurezza: cosa cambia tra dati isolati e semplice blocco dell’app

La differenza vera sta nel trattamento dei dati. Spazio privato e Cartella Sicura creano un ambiente separato; il blocco app di Android 17, invece, sembra limitarsi a impedire l’apertura dell’app a chi ha il telefono in mano. Non è una sottigliezza. Se un’app è solo bloccata, servizi e agenti autorizzati in precedenza — compresi strumenti basati su intelligenza artificiale, secondo quanto segnalato da testate specializzate — potrebbero continuare ad accedere alle informazioni per cui avevano già ricevuto permessi.

In più, il nuovo blocco usa la stessa chiave generale del telefono e, nelle beta viste finora, non permette di impostare un PIN diverso per ogni applicazione. Per chi vuole nascondere app e dati in modo più netto, le soluzioni più solide restano quindi lo Spazio privato di Android 15 e la Cartella Sicura dei Samsung Galaxy. Per chi cerca invece una barriera veloce contro i curiosi, il blocco nativo di Android 17 promette una strada più comoda, integrata e facile da usare.