Ora puoi cambiare la voce di Alexa con quella che preferisci: è spettacolare

Non solo musica, meteo e timer: l’assistente vocale di Amazon può diventare un piccolo punto di comando per luci, promemoria, dispositivi smart e risposte su misura. Dalla parola di attivazione alle Routine Alexa, fino alle risposte create con Blueprint, le possibilità sono tante. Non sempre chiarissime al primo colpo, va detto. Ma con l’app Alexa aperta e un po’ d’ordine, si fa tutto. Un passaggio alla volta.

La prima cosa su cui molti mettono mano è la voce di Alexa. Si può cambiare anche a voce, con il comando “Alexa, cambia la tua voce”. In alternativa si passa dall’app ufficiale: si entra in Dispositivi, si sceglie l’Echo Dot, l’Echo Show o l’altoparlante interessato, poi si tocca la rotellina in alto a destra. Nelle impostazioni del singolo dispositivo, sotto Generale, compare la voce dedicata alla Voce di Alexa.

Da lì si scelgono le opzioni disponibili per quel modello e per il mercato italiano. Attenzione però alla lingua di Alexa: cambiarla può avere effetti su skill, musica, servizi collegati e funzioni locali. Amazon lo segnala prima della conferma, ed è bene leggere l’avviso. Chi usa i modelli italiani di Blueprint Skill Alexa, per esempio, deve lasciare il dispositivo impostato su italiano.

Si può cambiare anche la parola di attivazione, cioè il termine con cui si richiama l’assistente: oltre ad “Alexa”, l’app propone opzioni predefinite come Amazon, Computer o Echo. C’è un dettaglio da ricordare: la modifica vale per un solo dispositivo, non per tutti quelli presenti in casa. Se in soggiorno c’è un Echo Show e in camera un Echo Dot, bisogna ripetere l’operazione. Un po’ macchinoso, ma aiuta a evitare richiami indesiderati.

Modalità Sussurro e volume: Alexa si adatta agli orari di casa

C’è poi la modalità Sussurro, pensata per quei momenti in cui una risposta a voce piena è l’ultima cosa che serve. Di notte, all’alba, o quando in casa qualcuno dorme. Si attiva dicendo: “Alexa, attiva la modalità Sussurro”. Da quel momento, se l’utente parla sottovoce, anche l’assistente risponde allo stesso modo.

Impostazioni e automazioni smart home: smartphone e smart speaker in salotto durante la personalizzazione dell’assistente vocale.

È una funzione semplice, quasi banale, ma nell’uso quotidiano fa la differenza, soprattutto in camera da letto, in cucina o nelle case con bambini piccoli. Il volume di Alexa si regola invece con i comandi vocali — “Alexa, abbassa il volume” o “Alexa, alza il volume” — oppure con i tasti fisici + e – sui dispositivi Echo. Sui modelli con schermo, come Echo Show, si può intervenire anche dal display touch. Non è solo una comodità: un volume giusto rende più naturali notifiche, timer, promemoria e risposte rapide. E limita quell’effetto da assistente troppo invadente. Che, in casa, può capitare.

Routine Alexa: luci, videocitofono e dispositivi smart in pochi passaggi

Il vero salto arriva con le Routine Alexa. Sono sequenze di azioni che partono quando succede qualcosa: un orario preciso, una sveglia, un comando vocale, un sensore, un dispositivo collegato. Nell’app Alexa si va su Altro, poi su Routine e infine sul simbolo + in alto a destra. La schermata chiede tre cose: per chi vale la routine, quando deve partire e che cosa deve fare Alexa.

Un esempio pratico rende tutto più chiaro. Se c’è un videocitofono smart collegato, si può creare una routine perché, quando qualcuno suona, lo schermo di un Echo Show mostri in automatico l’immagine dell’ingresso. Nella sezione “Quando” si sceglie il dispositivo, magari rinominato “Videocitofono ingresso”, poi si seleziona l’evento, come il campanello. Nelle azioni si può inserire un comando personalizzato, per esempio “mostra videocitofono ingresso”. Lo stesso sistema vale per luci smart, termostati, prese connesse e sensori.

Meglio però non partire subito con automazioni complicate. Una routine semplice, come lo spegnimento delle luci alle 23.30, basta per prendere confidenza. Poi, una volta capito il meccanismo, si può costruire qualcosa di più articolato.

Blueprint e risposte personalizzate: tra aiuti pratici, battute in famiglia e qualche limite

Per chi vuole spingersi oltre le impostazioni di base, c’è Blueprint Skill Alexa, il servizio di Amazon che permette di creare piccole esperienze personalizzate. Tra queste c’è il modello Domande e risposte personalizzate. In pratica, usando lo stesso account Amazon collegato al dispositivo, si può decidere che a una domanda precisa Alexa risponda con una frase scritta dall’utente.

“Alexa, dove sono le tovaglie?” può diventare “Nel cassetto inferiore della credenza”. Oppure si può preparare una risposta ironica per chi, ogni sera, chiede dove sia finito il telecomando. Il consiglio è di non esagerare: frasi troppo lunghe, comandi troppo simili, nomi, sigle e punteggiatura possono suonare strani o poco naturali. E troppe risposte personalizzate rischiano di creare più confusione che aiuto.

Meglio provarle ad alta voce almeno una volta, prima di considerarle definitive. Una Alexa personalizzata funziona davvero quando resta chiara, prevedibile e utile: meno effetti speciali, più abitudini sensate. È così che l’assistente vocale smette di sembrare un gadget e diventa, senza troppi proclami, uno strumento di tutti i giorni.