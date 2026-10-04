Ora puoi comprare il numero di telefono che desideri: la procedura

ho. Mobile permette ora di scegliere un numero di telefono più facile da ricordare, selezionandolo direttamente tra le combinazioni disponibili sul sito o nell’app.

Il servizio è rivolto sia ai nuovi clienti sia a chi possiede già una SIM attiva e vuole cambiare numerazione. La personalizzazione riguarda soprattutto le ultime cifre del numero e prevede costi diversi in base alla combinazione scelta. Le sequenze più riconoscibili possono arrivare fino a 100 euro.

Tre prezzi per comprare il numero: Smart, Plus e Premium

Il nuovo servizio passa da un catalogo di numeri personalizzati ho. Mobile, diviso in tre fasce: Smart, Plus e Premium. La prima parte da 15 euro e comprende combinazioni semplici, come triplette o sequenze con cifre che si ripetono. Tra gli esempi indicati nella pagina dedicata ci sono numerazioni simili a 377 0800012 o 377 0828828.

La fascia Plus costa 50 euro. Qui entrano numeri con almeno tre zeri ripetuti oppure con due coppie di cifre. Un esempio riportato è 377 0800011. Sono numerazioni pensate per chi vuole un recapito più ordinato, magari anche per lavoro, o per chi deve dettarlo spesso al telefono e preferisce qualcosa che resti in testa senza troppa fatica.

La categoria più cara è Premium, con un costo di 100 euro. In questa fascia rientrano sequenze con una sola cifra ripetuta più volte, come 377 0866666 o 377 0877777, oppure numeri con molti zeri, tra cui 379 3700000. Il prezzo del numero, precisa ho. Mobile durante la procedura, si somma al costo dell’offerta mobile scelta per attivare la SIM.

Cosa si può scegliere e cosa resta deciso da ho. Mobile

La scelta non riguarda tutto il numero. Il prefisso del numero mobile viene assegnato da ho. Mobile; l’utente può invece scegliere tra le ultime cifre disponibili nel catalogo. È un passaggio importante, perché chiarisce fin dove arriva la personalizzazione e dove resta la normale assegnazione dell’operatore.

Dal sito si possono vedere le combinazioni già proposte oppure cercare una sequenza inserendo da tre a sei cifre. In sostanza, chi vuole un numero con una data, una ripetizione o una serie semplice può controllare se c’è una numerazione compatibile tra quelle libere. Non tutto, però, è acquistabile: dipende dal catalogo aggiornato e dai numeri effettivamente disponibili.

La logica è semplice: più una sequenza è facile da riconoscere, più sale di fascia. I numeri facili da ricordare interessano soprattutto professionisti, piccoli esercenti e utenti che vogliono evitare recapiti complicati. Non cambia nulla sul piano tecnico: è solo una comodità in più. Ma si paga.

Nuova SIM o clienti già attivi: come si personalizza il numero

Chi sta acquistando una nuova SIM ho. Mobile può scegliere il numero durante l’attivazione, selezionando una delle combinazioni disponibili e aggiungendo il relativo costo all’offerta mobile. Il pagamento del numero scelto si somma quindi al piano tariffario, in base alla fascia indicata: Smart, Plus o Premium.

Chi è già cliente non deve per forza comprare una nuova SIM. La pagina dedicata rimanda all’app ho. Mobile, dove è prevista la procedura per personalizzare il numero già attivo, sempre secondo le opzioni disponibili e le condizioni mostrate dall’operatore. È la strada più pratica per chi vuole tenere la propria offerta ma cambiare numerazione.

Il servizio introduce una funzione ancora poco diffusa nel mercato mobile italiano di massa. Non cambia il funzionamento della SIM e non modifica le condizioni dell’offerta, ma permette di scegliere un numero più semplice da memorizzare. Con un limite evidente: la comodità ha un prezzo e, per le sequenze più ricercate, può arrivare fino a 100 euro.