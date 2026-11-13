Ora puoi effettuare una chiamata anche senza credito e senza dati mobili

Oggi si può provare a passare da una rete Wi-Fi, da alcune app di comunicazione o, in casi più particolari, da funzioni locali tra dispositivi vicini. Sono soluzioni diverse, utili soprattutto in casa, in ufficio, in viaggio o nelle zone dove il segnale mobile arriva a fatica. Attenzione, però: non funzionano tutte allo stesso modo. E non sempre permettono di chiamare chiunque, come con una normale telefonata.

La soluzione più simile a una telefonata tradizionale è il Wi-Fi Calling, chiamato anche VoWiFi. In sostanza permette di usare il proprio numero di telefono appoggiandosi a una rete Wi-Fi, anche quando la rete mobile non c’è o è troppo debole. Se lo smartphone è compatibile e l’operatore lo consente, la chiamata parte come sempre: chi riceve vede il numero abituale, non un account o un nome utente.

Il servizio è già presente con diversi operatori, tra cui TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb e altri gestori che lo hanno attivato su reti e telefoni selezionati. Il punto da verificare prima, però, è uno: non basta accendere il Wi-Fi. Serve che il Wi-Fi Calling sia previsto dall’operatore o dal piano, che il telefono sia tra i modelli abilitati e che l’opzione sia attiva nelle impostazioni.

Per i costi, in genere la chiamata segue la propria offerta telefonica. Non c’è un sovrapprezzo solo perché si passa dal Wi-Fi. Se il piano include minuti illimitati, la chiamata rientra lì; se invece prevede tariffe a consumo, valgono le condizioni del contratto. È una funzione utile soprattutto in appartamenti, seminterrati e uffici dove il segnale mobile è scarso. Ma se non c’è una rete Wi-Fi a cui collegarsi, questa strada si ferma subito.

Chiamate VoIP via Wi-Fi: WhatsApp, Telegram, Skype e servizi dal browser

La seconda possibilità passa dalle app VoIP, cioè dai servizi che permettono di chiamare usando internet. I nomi più noti sono WhatsApp, Telegram, Skype, Google Meet e FaceTime. In questo caso non serve credito telefonico e, in molte situazioni, non serve nemmeno che la SIM abbia traffico dati attivo: basta una rete Wi-Fi funzionante.

Uno smartphone in chiamata vicino a un router Wi‑Fi, ideale per parlare di chiamate senza campo o credito.

Il limite, però, è chiaro. Per chiamare con WhatsApp o Telegram, anche l’altra persona deve avere la stessa app ed essere online. Con FaceTime si resta nel mondo Apple; con Google Meet o Skype si passa da account, link e inviti. È comodo, certo, ma meno immediato della telefonata classica. In caso di bisogno può risolvere il problema, a patto di avere già l’app pronta, l’accesso al profilo e una connessione stabile.

Ci sono poi servizi web che promettono chiamate gratuite dal browser, tramite piattaforme VoIP da usare senza installare app o, in alcuni casi, senza registrarsi. Meglio però andarci piano: spesso ci sono limiti di durata, Paesi non sempre coperti, qualità altalenante e condizioni d’uso che possono cambiare. Conviene controllarle prima, non quando si è già senza campo in stazione, in albergo o con il telefono al 12% di batteria.

Senza SIM, credito o internet: cosa possono fare davvero walkie-talkie e mesh

Più rara, ma utile in situazioni precise, è la comunicazione senza SIM, senza credito e senza internet tramite funzioni tipo walkie-talkie o reti mesh locali. Alcuni produttori hanno sperimentato strumenti per collegare telefoni vicini usando Bluetooth, Wi-Fi diretto o tecnologie proprietarie. Tra gli esempi citati negli ultimi anni ci sono funzioni su modelli OPPO, Realme e OnePlus, pensate per comunicare a breve distanza.

Qui, però, è meglio non farsi illusioni. Non si tratta di una telefonata verso un numero qualsiasi, ma di una comunicazione tra dispositivi compatibili e vicini. Spesso si parla di poche decine o centinaia di metri, e solo in condizioni favorevoli. Muri, folla, interferenze e differenze tra modelli possono ridurre parecchio la portata. Più che un vero sostituto del telefono, è un aiuto da campeggio, da evento affollato o da zona senza copertura.

Anche alcune app, in passato, hanno provato a offrire funzioni simili. Molte però dipendono da permessi, compatibilità del sistema operativo e presenza dell’app su entrambi i telefoni. L’idea è semplice: creare un piccolo collegamento locale quando manca tutto il resto. Nella pratica, però, va provata prima. Scoprirne i limiti nel momento del bisogno, magari al buio o in mezzo alla confusione, non è certo la scelta migliore.

Compatibilità, costi e impostazioni: i controlli da fare prima di chiamare

Prima di contare su una chiamata senza rete mobile, conviene verificare tre cose: telefono compatibile, operatore supportato e connessione Wi-Fi affidabile. Su Android, l’opzione del Wi-Fi Calling si trova di solito nelle impostazioni della rete mobile o della SIM. Su iPhone è spesso nel percorso dedicato a “Telefono” e “Chiamate Wi-Fi”, anche se i nomi possono cambiare in base alla versione del sistema.

Per le app VoIP il controllo è più concreto: account attivo, contatti sincronizzati, microfono autorizzato e accesso alla rete. Sembra una banalità, ma non lo è. Un’app installata mesi prima e mai aperta può chiedere aggiornamenti, codici di conferma o nuovi permessi proprio quando serve usarla. E senza credito telefonico, ricevere un SMS di verifica può diventare un problema.

Sul fronte dei costi, il Wi-Fi Calling segue di solito le regole della tariffa dell’operatore, mentre le chiamate via app usano i dati della rete Wi-Fi e non toccano il credito della SIM. Se ci si collega al Wi-Fi di un hotel, di un bar o di un aeroporto, restano da considerare qualità e sicurezza della connessione. La precauzione più semplice è fare una prova prima: una chiamata test a casa, due minuti appena. Quando il segnale sparisce, quei due minuti possono fare la differenza.