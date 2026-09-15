Ora puoi guardare Netflix anche su una vecchia TV: il sistema è facilissimo

Una vecchia TV può ancora diventare perfetta per Netflix senza essere sostituita, ma prima di comprare accessori bisogna controllare un dettaglio fondamentale sul retro.

Anche televisori privi di funzioni smart possono infatti continuare a essere utilizzati per film e serie, spesso con una spesa contenuta. La soluzione migliore dipende soprattutto dagli ingressi disponibili, dal dispositivo che si vuole collegare e dai limiti dello schermo.

Prima controlla le prese: HDMI, RCA e limiti della vecchia TV

La prima mossa è girare il televisore, anche aiutandosi con la torcia del telefono, e cercare tra gli ingressi la scritta HDMI. Se c’è, vedere Netflix su una TV non smart diventa quasi sempre molto semplice. La porta HDMI permette infatti di collegare dispositivi esterni per lo streaming, senza bisogno che il televisore abbia app installate o un sistema aggiornato.

Se invece ci sono solo i vecchi ingressi RCA, quelli giallo, bianco e rosso, il discorso cambia. Molti dispositivi moderni non li usano più direttamente e può servire un convertitore HDMI-RCA, con una resa video non sempre impeccabile.

Meglio dare un’occhiata anche alla risoluzione dello schermo: una TV HD Ready o Full HD può riprodurre Netflix, ma non mostrerà contenuti in 4K o HDR se il pannello non li regge. Sembra un dettaglio, ma evita spese inutili. Il consiglio resta quello più semplice: prima si guardano le prese, poi si compra.

Chromecast, Roku e dispositivi streaming: quando sono la scelta giusta

Se la TV ha una porta HDMI, la strada più comoda è usare un dispositivo di streaming come Chromecast con Google TV, Roku o prodotti simili. Si collegano al televisore e alla corrente, poi si configurano in pochi passaggi.

Google, nelle istruzioni ufficiali di Chromecast, spiega di inserire il dispositivo in una porta HDMI libera, selezionare quell’ingresso dal telecomando della TV e completare la procedura con rete Wi-Fi e telefono o tablet. Roku funziona in modo simile: collegamento via HDMI e accesso a Netflix e ad altre app anche su televisori non recentissimi, purché compatibili con quel tipo di ingresso.

Il vantaggio è evidente. Una volta fatto tutto, si apre l’app Netflix, si inseriscono le credenziali e si usa il telecomando del dispositivo. Niente cavi dal cellulare, niente batteria dello smartphone che si scarica a metà film.

Va ricordato però un punto: la qualità dell’immagine dipende sempre dal televisore. Un dispositivo 4K non trasforma un vecchio pannello in uno schermo moderno. Funziona, sì, ma entro i limiti della TV.

Smartphone collegato alla TV: cavi, adattatori e quando è meglio evitarli

C’è anche un’altra possibilità: collegare lo smartphone alla TV con un cavo o un adattatore video, per esempio USB-C a HDMI, se il telefono supporta l’uscita video. Netflix segnala che alcuni dispositivi mobili possono inviare i contenuti a uno schermo compatibile o collegarsi tramite cavo, ma tutto dipende dal modello dello smartphone, dal tipo di porta e dagli ingressi presenti sul televisore.

Qui conviene non andare a intuito. Non tutti gli adattatori USB-C trasmettono il video e non tutti i telefoni permettono questa funzione. Prima di comprare un accessorio, meglio controllare la scheda tecnica o le indicazioni del produttore.

È una soluzione che può andar bene ogni tanto, magari in vacanza o per una TV in cucina. Per vedere spesso film e serie Netflix, invece, un dispositivo streaming collegato via HDMI resta più stabile e pratico.

Se il televisore non ha HDMI, meglio fermarsi un attimo, identificare con precisione le prese disponibili e solo dopo valutare un convertitore. Spendere poco, in questi casi, significa soprattutto evitare l’accessorio sbagliato.