Ora puoi recuperare le storie cancellate su WhatsApp: il sistema veloce

Attenzione, però: recuperare il file non significa riportare online il vecchio post dentro l’app. Gli aggiornamenti di stato seguono regole diverse dalle chat e dagli allegati.

Su WhatsApp, gli stati restano visibili per 24 ore e poi spariscono. Se l’utente li elimina prima, non c’è un tasto per tornare indietro o rimetterli online così com’erano. È qui la differenza: una foto recuperata dalla memoria del telefono può essere pubblicata di nuovo, certo. Ma non torna a essere lo stesso aggiornamento di stato cancellato, con le sue visualizzazioni e il suo percorso originale.

Le indicazioni di supporto dell’app lo chiariscono: gli aggiornamenti di stato di WhatsApp non vengono gestiti come normali messaggi di chat. Non finiscono in un cestino interno a disposizione dell’utente e non si recuperano come una conversazione salvata in backup. In sostanza, se lo stato è stato rimosso, dentro WhatsApp non si ripristina. Resta solo da capire se il contenuto di partenza — la foto originale o il video originale — sia ancora da qualche parte nel telefono.

Il primo controllo: galleria, Google Foto e cartelle Fotocamera o Download

Il primo posto dove guardare è la galleria del telefono, soprattutto se lo stato era stato creato usando una foto già presente sul dispositivo o un video scaricato prima. Su molti smartphone Android basta aprire Google Foto o l’app Galleria e controllare le cartelle più comuni: Fotocamera, Download, WhatsApp Images e WhatsApp Video. A volte il file è lì, magari con un nome poco chiaro, salvato insieme ad altri contenuti.

Controllo della galleria su Android per verificare se foto e video usati in una storia eliminata sono ancora salvati.

Meglio prendersi qualche minuto, perché le anteprime possono trarre in inganno. Una storia WhatsApp eliminata potrebbe avere una copia non ritagliata, oppure una versione diversa da quella pubblicata. Se si trova il file giusto, si può selezionare e pubblicare di nuovo come nuovo stato. Ma sarà una nuova condivisione, visibile da quel momento in poi, non il recupero del vecchio post.

C’è anche il cestino da controllare. Google Foto permette di ripristinare immagini e video cancellati da poco, se sono ancora nella sezione “Cestino” e se non sono scaduti i tempi previsti dal servizio. Questo vale però per i file gestiti da Google Foto, non per un aggiornamento di stato cancellato da WhatsApp. Se il file è stato eliminato in modo definitivo anche dalla memoria del telefono, aprire l’app non basterà a farlo ricomparire.

Dove cercare con il file manager nella memoria interna di Android

Un altro controllo passa dal file manager di Android, che può chiamarsi “File”, “Archivio” o “Gestione file”, a seconda dello smartphone. Da lì si entra nella memoria interna e si cercano le cartelle legate a WhatsApp, in particolare quelle dei contenuti multimediali. Su alcuni modelli il percorso può essere simile a Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media, anche se può cambiare in base alla versione del sistema operativo.

Dentro queste cartelle si possono trovare immagini, video, audio e altri file ricevuti o inviati tramite l’app. In alcuni casi, se il contenuto usato per lo stato era già stato salvato o duplicato dal sistema, può comparire tra i media di WhatsApp. Non è detto. E soprattutto quella cartella non è un cestino: se il file della storia WhatsApp non c’è più, il file manager non può recuperarlo dal nulla.

Occhio anche alle cartelle nascoste, presenti su alcuni dispositivi o visibili solo dopo aver attivato l’opzione “mostra file nascosti”. Chi ha un po’ di dimestichezza può dare un’occhiata anche lì, senza però modificare o cancellare elementi di sistema. Basta poco — spostare una cartella, rinominare un percorso — per creare problemi nella visualizzazione dei media su WhatsApp. Meglio limitarsi a cercare il file, copiarlo altrove se viene trovato e solo dopo riaprirlo dalla galleria.

Backup, app di recupero e rischi per la privacy: cosa evitare

I backup di WhatsApp non sono la strada giusta per recuperare uno stato eliminato. Su Android, il salvataggio su Google Drive serve a ripristinare la cronologia delle chat, i messaggi e alcuni file multimediali collegati alle conversazioni, in base alle impostazioni scelte dall’utente. Non crea però un archivio separato degli aggiornamenti di stato pubblicati e poi cancellati. Disinstallare e reinstallare l’app nella speranza di rivedere lo stato rischia solo di far perdere tempo e complicare la gestione dei dati.

Più delicato il discorso sulle app di recupero che promettono di ritrovare stati cancellati con un tocco. Prima di installarle, conviene controllare il nome dello sviluppatore, le recensioni recenti e soprattutto i permessi richiesti: accesso alle notifiche, ai file, alla galleria, a volte anche ad aree che non servono per recuperare semplici immagini. “Se un’app chiede codici di verifica o dati dell’account, è meglio fermarsi”: è la regola pratica indicata da molti esperti di sicurezza digitale.

Il rischio, in questi casi, riguarda più la privacy su WhatsApp che il recupero del singolo video. Nessuna app esterna dovrebbe ricevere password, codici arrivati via Sms o informazioni sensibili dell’account. La strada più sicura resta la prevenzione: salvare prima le foto importanti e i video importanti nella galleria o in un servizio cloud affidabile, poi pubblicarli come stato. Così, anche se il post viene cancellato per errore o sparisce dopo 24 ore, il contenuto originale resta disponibile sul telefono.