Oral-B Advance Power: lo spazzolino elettrico che costa quanto una pizza

Il tuo nuovo spazzolino elettrico, utile e dal design elegante, oggi ti costa appena quanto una pizza Capricciosa? Non ci credi? Allora vai su Amazon seguendo questo link e prendilo a soli 10€, invece che 29,99€, con un risparmio totale di ben 20€. Si tratta dell’ottimo Oral-B Advance Power, con testina sostituibile e spedizioni gratuite e veloci garantite da servizi Prime.

Oral-B Advance Power : igiene orale a prezzo super

Lo spazzolino elettrico a batteria Oral-B Advance Power garantisce una pulizia di precisione dente per dente. Progettata in collaborazione con i dentisti per soddisfare tutte le tue esigenze di igiene orale. Inoltre, le testine Oral-B sono dotate di setole arrotondate per trattare delicatamente le gengive.

Il dispositivo ti permette di fare un pulizia profonda nella tua bocca, e di mantenere le gengive più sane grazie al controllo della pressione a 360°, che ti avvisa se stai spazzolando con troppa energia. Ha una modalità di spazzolamento (pulizia quotidiana), è vero, ma cosa pretendere ancora di più da un prodotto di questa caratura a questo prezzo, con il quale hai a disposizione la migliore soluzione per la tua igiene orale?

Tecnologia che assicura una performance costante nel tempo

Denti più puliti rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale

Alimentato a batteria, con due batterie AA

Testina sostituibile, con una testina di ricambio

Con manico ergonomico di gomma

Lo spazzolino Oral-B Advance Power può essere una bella idea regalo anche per se stessi: puoi infatti sfruttarlo per non trovarti mai sprovvisto della tua pulizia quotidiana ai denti. Ricapitoliamo: un eccellente spazzolino marchio Braun puoi averlo addirittura spendendo solo 10€, invece che 29,99€, con un risparmio totale di ben 20€. Il tutto con spedizioni gratuite e veloci garantite da servizi Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.