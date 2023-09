Oral-B Design Edition Smart 4, lo spazzolino ricaricabile TOP a -44%

Lo spazzolino elettrico ricaricabile Oral-B Design Edition Smart 4 – 4500 di Braun è un dispositivo di igiene dentale avanzato che offre una pulizia efficace per la tua bocca. Questo modello è parte della serie Smart 4 ed è caratterizzato da diverse funzionalità e design accattivante. Un vero e proprio gioiellino di tecnologia che oggi viene letteralmente svenduto su Amazon quasi a metà prezzo, ovverosia 49€ anziché 89,40€, che è il suo costo di listino. Le spedizioni sono gratuite.

Lo spazzolino elettrico ricaricabile migliore del momento

Questo modello della serie Design Edition di Oral-B, combina un’estetica moderna e accattivante con prestazioni eccezionali. Il colore rosa è sicuramente un tocco di stile. L’Oral-B Smart 4 – 4500 utilizza la tecnologia di pulizia 3D che oscilla, ruota e pulsa per rimuovere in modo efficace la placca e mantenere le gengive in salute. Questo spazzolino è connesso via Bluetooth a un’applicazione dedicata che ti permette di monitorare la tua routine di spazzolamento e ricevere feedback in tempo reale sulla tua igiene orale.

Dispone di diverse modalità di spazzolamento, tra cui Pulizia quotidiani, Sensitive per denti sensibili, Sbiancamento e Pulizia profonda. Puoi selezionare la modalità più adatta alle tue esigenze. Il timer integrato ti aiuta a spazzolare i denti per il tempo raccomandato dai dentisti, ovvero due minuti. Il prodotto è inoltre dotato di un sensore di pressione che avvisa se stai esercitando troppa forza durante lo spazzolamento, evitando così danni alle gengive.

L’Oral-B Smart 4 è alimentato da una batteria ricaricabile che garantisce un utilizzo prolungato con una sola carica. Include anche una custodia da viaggio per comodità quando sei fuori casa. Il dispositivo include una testina del pennello sostituibile, ma è compatibile con una varietà di testine di ricambio Oral-B per adattarsi alle tue preferenze. Insomma, migliora la tua igiene orale e mantieni i tuoi denti e le tue gengive in salute spendendo appena 49€ su Amazon, dove lo spazzolino è scontato del 44% e spedito gratis con i servizi Prime.

