Oral-B Genius 8000N Spazzolino Elettrico, lo sconto è veramente geniale!

Oral-B Genius 8000N è uno spazzolino elettrico dalle funzionalità avanzate che permettono una pulizia profonda ed efficace, molto più performante dei normali spazzolini elettrici. La chiave di volta del successo di questo Oral-B Genius 8000N è la connettività bluetooth che permette un controllo pressoché totale delle sue innumerevoli funzioni. Amazon oggi propone questo utilissimo dispositivo per l’igiene personale ad un prezzo davvero esaltante grazie ad uno SCONTO MAXI: MENO 35% con un costo finale di 69,99 euro. Questo vi fa capire quanto Oral-B Genius 8000N sia davvero efficace. In una sola parola… INSTABUY!

Pulizia profonda

Oral-B Genius 8000N è dotato di una testina rotonda che permette di raggiungere ogni angolo della bocca, garantendo una pulizia completa ed efficace. La sua tecnologia avanzata offre fino a 48.000 pulsazioni al minuto, rimuovendo la placca in modo efficace e riducendo l’infiammazione delle gengive.

Una delle caratteristiche più apprezzate di Oral-B Genius 8000N è la sua connettività Bluetooth. Grazie a un’applicazione dedicata, è possibile collegare lo spazzolino al proprio smartphone e ricevere feedback in tempo reale sull’efficacia dello spazzolamento. L’app fornisce anche suggerimenti personalizzati per migliorare le abitudini di pulizia, aiutando a mantenere una buona igiene orale. Ad esempio, lo spazzolino monitora l’area di utilizzo e ti guida per non farti trascurare nessuna area della bocca, offrendo una pulizia accurata.

Oral-B Genius 8000N dispone di un sensore di pressione integrato che avvisa se stai applicando troppa forza durante lo spazzolamento. Questo è particolarmente utile per evitare danni alle gengive e alle superfici dentali sensibili.

Oral-B Genius 8000N è dotato poi di una batteria agli ioni di litio all’avanguardia che dura più di 12 giorni ed è dotato di una custodia da viaggio con doppio caricatore per ricaricare spazzolino e telefono con una sola spina.

Oral-B Genius 8000N è uno spazzolino elettrico all’avanguardia che offre un’esperienza di spazzolamento completa, efficace e personalizzata. Oggi l’offerta Amazon è di quelle da non lasciarsi scappare, un clamoroso MENO 35% incentivo perfetto farvi comprare questo eccezionale spazzolino!

