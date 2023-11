L'offerta BLACK FRIDAY che spaventa i dentisti: spazzolino elettrico ORAL-B a soli 79 euro!

Oral-B Genius X è uno spazzolino elettrico con 6 Modalità di spazzolamento, in grado di protegge le gengive, con azione sbiancante, Intelligenza Artificiale, 1 Testina, 1 Custodia di viaggio, colore Bianco. Col Black Friday lo paghi solo 79,99 euro, grazie allo sconto del 33%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Spazzolino elettrico Oral-B Genius X: le caratteristiche

Con lo spazzolino elettrico Oral-B Genius X otterrai una pulizia professionale e gengive più sane grazie all’intelligenza artificiale che analizza il tuo stile di spazzolamento e ti guida, per non farti tralasciare nessuna zona. Oltre l’82% delle persone che ha utilizzato Oral-B Genius X ha riscontrato un notevole miglioramento della salute orale dopo 6-8 settimane. Sei modalità di spazzolamento: Pulizia quotidiana, Pro-Clean (Pulizia Profonda), Denti sensibili, Sbiancante, Protezione gengive e Nettalingua.

Il controllo della pressione di spazzolamento delle gengive rallenta automaticamente la velocità di spazzolamento e ti avvisa visivamente quando spazzoli con troppa energia. Nella confezione troverai: 1 spazzolino bianco con timer di 2 minuti, batteria agli ioni di litio con autonomia fino a 2 settimane, 1 caricatore, 1 testina, 1 custodia da viaggio.

Oral-B Genius X oggi lo paghi solo 79,99 euro, grazie allo sconto del 33%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.