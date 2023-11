Oral-B iO 5N: ecco lo spazzolino elettrico SCONTATO!

Se stai cercando di migliorare la tua igiene orale, non c’è momento migliore di questo per passare a un’esperienza di pulizia eccelsa. Con l’offerta esclusiva di Amazon, puoi portare a casa l’ottimo spazzolino elettrico ricaricabile Oral-B iO 5N al prezzo di 79,99€, grazie a uno sconto del 50%! Approfittane subito!

Ecco lo spazzolino elettrico Oral-B iper conveniente!

Dotato di un sensore di pressione intelligente, Oral-B iO 5N garantisce una pulizia efficace, proteggendo le tue gengive da pressioni eccessive. In soli 7 giorni, noterai gengive più sane e la rimozione del 100% in più di placca rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale.

La vera magia di Oral-B iO 5N risiede nella sua capacità di personalizzare dello spazzolamento. Con cinque modalità di pulizia hai la libertà di scegliere l’opzione migliore per le tue esigenze. Ogni modalità è progettata per offrirti un’esperienza di pulizia ottimale, adattandosi alle tue preferenze personali.

Grazie all’app Oral-B potenziata con intelligenza artificiale potrai monitorare in tempo reale modalità e porzione di spazzolamento, guidandoti verso una pulizia completa. Il timer ad anello luminoso di iO rispetta i 2 minuti di spazzolamento consigliati dai dentisti, mentre l’indicatore per sostituire la testina ti assicura di mantenere ottimali le performance del tuo spazzolino.

Oral-B iO 5N viene fornito con una pratica custodia da viaggio, rendendolo il compagno di viaggio ideale per mantenere un sorriso luminoso ovunque tu sia. La sua batteria agli ioni di litio di lunga durata ti garantisce prestazioni ottimali fino a 7 giorni in modo continuativo.

Con il passaggio all’Oral-B iO 5N cambierai il modo di lavare i denti con soli 79,99€ su Amazon. Il ribasso è del 50%! Questa è un’opportunità imperdibile per chiunque sia in cerca di un vero prodotto pro in questa categoria.

