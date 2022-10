Oral-B iO10 con iOsense, offerta di lancio STREPITOSA: col super sconto costa poco

Oral-B annuncia la disponibilità in Italia della sua ultima innovazione tecnologica, ovverosia Oral-B iO10 con iOsense, il device destinato a rivoluzionare la routine di oral care quotidiana. E lo fa con un’offerta di lancio davvero interessante, ovverosia 349€ (anziché 499,99€) e uno sconto di ben 150 Euro. Il tutto con le spedizioni gratuite garantite dai servizi Prime. Un prezzo super vantaggioso per uno spazzolino destinato a rivoluzionare il mercato grazie all’Intelligenza Artificiale, tramite la quale è in grado di guidare la spazzolatura in tempo reale trasformando ogni sessione di igiene orale in un’esperienza personalizzata.

Oral-B iO10 con iOsense, la rivoluzione dell’igiene dentale casalinga

Il “sistema” iOsense permette al dispositivo di fornire modalità assolutamente intuitive ed immediate, e fornisce consigli mirati per svolgere in modo efficace il processo di pulizia orale per gengive e denti più sani. Il timer e l’orologio Wi-Fi integrati segnalano il tempo ottimale da dedicare allo spazzolamento, le luci intuitive riconoscono tutte le aree all’interno della bocca evitando di lasciare zone scoperte e l’App Oral-B, grazie alla mappatura 3D dei denti, monitora l’efficacia della propria tecnica di spazzolamento con feedback personalizzati dopo ogni sessione di pulizia.

Il display a colori interattivo consente una facile navigazione tra le funzioni dello spazzolino, inclusi i saluti di benvenuto, le impostazioni della lingua e la selezione della modalità di puliziapreferita tra le sette a disposizione, tra cui la pulizia sensibile, profonda e sbiancante. Oral-B iO10 con iOsense è dotato di un sensore di pressione intelligente che aiuta l’utente ad ottenere la pressione di pulizia ottimale. Il sensore avverte infatti di una eventuale sovrappressione con una luce rossa, illuminandosi invece di verde quando si applica la pressione di pulizia ottimale.

La base dello spazzolino iOsense, infine, oltre ad essere la sede dell’intelligenza artificiale che guida il device, monitorando tutte le fasi di pulizia, è anche un caricatore magnetico che ricarica il device in circa 3 ore. Per chi è spesso in trasferta, viene fornito con la custodia di ricarica da viaggio Power2Go e può essere ricaricato in qualsiasi momento. Oral-B iO10 con iOsense è disponibile a 349€ in due nuovi colori, Cosmic Black e Stardust White.

