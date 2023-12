Oral-B iO6 precipita di prezzo del 55% ma ti regala lo stesso il nuovo Echo Pop

Se da sempre sogni una pulizia dei denti efficace ed avanzata come quella che puoi ottenere da un professionista, e magari avere in casa uno di quegli evoluti gadget tech smart che ti consentono di controllare il tuo ambiente domestico con la voce, oggi hai l’occasione per coronare entrambi i desideri in un colpo solo.

Da ora, infatti, se acquisti lo spazzolino elettrico Oral-B iO6 riceverai un regalo speciale: l’Echo Pop con Alexa. In questo modo avrai l’opportunità di migliorare la tua igiene orale e al contempo aggiungere un dispositivo intelligente all’avanguardia alla tua casa. Il tutto alla modica cifra di 99€, con un risparmio netto di ben 165,99€ (55%) sul prezzo di listino di 304,98€. Le spedizioni sono rapide, sicure e gratuite grazie ai servizi Prime.

Oral-B iO6 ti regala Alexa con il nuovo Echo Pop

Come risaputo Oral-B è un marchio leader nel settore dell’igiene orale, e il nuovo modello iO6 è uno dei suoi ultimi gioiellini. Dotato di tecnologia all’avanguardia per garantire una pulizia profonda e una protezione delle gengive, questo spazzolino è progettato per offrire una pulizia impeccabile grazie al suo avanzato motore lineare magnetico e alla testina rotonda, ispirata agli strumenti dei dentisti.

Per quanto riguarda Echo Pop, ormai c’è poco da dire considerando quanto sia diventato famoso in poco tempo diffondendosi nelle case di tantissimi italiani. Si tratta del perfetto compagno per rendere la tua casa più intelligente. Questo dispositivo, che funziona tramite connessione wireless, offre controllo vocale, informazioni in tempo reale e la capacità di connettersi con altri dispositivi smart in casa tua. Col suo supporto potrai quindi gestire luci, termostati e altri apparecchi elettronici con dei semplici comandi vocali.

Riassumendo: con l’acquisto di Oral-B iO6, avrai accesso a una pulizia dentale avanzata per prenderti cura della tua igiene orale e delle gengive, e con l’aggiunta di Echo Pop renderai la tua casa ancora più intelligente e connessa, trasformando la tua routine quotidiana in un’esperienza moderna e agevole. Un’opportunità da non perdere.

Approfitta quindi di questa offerta limitata e scopri come prenderti cura del tuo sorriso e della tua casa allo stesso tempo. Acquista subito questo pacchetto al circa 119€, risparmierai ben 134,99€ (53%) sul prezzo di listino di 254,98€. In più godrai delle spedizioni sono rapide, sicure e gratuite grazie ai servizi Prime.