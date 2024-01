Oral-B Pro Cross Action, Amazon ti REGALA 16 TESTINE Pro di ricambio: sconto PAZZESCO

Hai uno spazzolino elettrico Oral-B ma da qualche tempo non riesci più a ottenere la massima pulizia per i tuoi denti? Allora, probabilmente, è arrivato il momento di cambiare le testine. Ma non preoccuparti dei costi: in questo preciso momento, se fai in fretta, con Amazon puoi averne addirittura sedici spendendo solo 34€ circa, col 24% di sconto, con un risparmio totale di ben 11,00€. In pratica, grazie al ritorno di questa promozione, li paghi al 41% in meno. Il tutto con spedizioni gratuite e veloci.

Testine Oral-B Pro Cross Action: doppia igiene orale a poco prezzo

La serie Oral-B non ha bisogno di molte presentazioni: è una delle migliori marche al mondo nella produzione di spazzolini elettrici. Con questi dispositivi l’igiene orale non solo è più completa, ma diventa anche stilosa. Questi autentici gioiellini vantano infatti un design moderno e curato in ogni particolare. Inoltre sono super efficienti: grazie alle loro particolari testine eliminano i batteri rimuovendo fino al 100% in più di placca rispetto a uno spazzolino manuale. Le testine Oral-B garantiscono la compatibilità con tutta la gamma di spazzolini Oral-B (eccetto Oral-B Pulsonic e iO).

Le setole Oral-B CrossAction sono inclinate precisamente a 16 gradi per penetrare in profondità, anche tra i denti, e rimuovono placca fino a due volte in più rispetto a un normale spazzolino manuale. Ecco perché è importante tenerne sempre qualcuna in casa. Le testine di ricambio migliorate CrossAction sono tra l’altro dotate della più recente tecnologia di setole CleanMaximiser che segnala quando è il momento di sostituirle, in questo modo la testina dello spazzolino è sempre pronta ad offrirti una pulizia ottimale.

Le testine garantiscono la compatibilità con tutta la gamma di spazzolini Oral-B (eccetto Oral-B Pulsonic e iO).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.