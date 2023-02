Oral-B: pulizia professionale dei denti ogni giorno con appena 69,99€ (Amazon)

Non ci pensiamo, ma l’invenzione dello spazzolino è tra le più importanti nella storia dell’umanità. Certo, di anni ne sono passati da quando nel 3.500 a.C., ai tempi degli Egizi e dei Babilonesi, veniva usato un rudimentale bastone da masticare per rimuovere il cibo dai denti. Ma l’importanza, ieri come oggi, è rimasta la stessa.

Avere uno strumento in grado di pulire in modo professionale denti e gengive è essenziale per prevenire carie e altri disturbi ai denti, con un significativo risparmio dal dentista. E qual è la marca di spazzolini più usata dai dentisti nel mondo? Oral-B, una vera istituzione in questo campo.

Ecco perché oggi ti segnaliamo l'ottima offerta Amazon sullo spazzolino elettrico Oral-B Pro 3, in grado di rimuovere fino al 100% in più di placca

Sconto di 20 euro immediato sullo spazzolino elettrico Oral-B Pro 3

Lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 3 è dotato di un’avanzata tecnologia di pulizia 3D, grazie alla quale è in grado di rimuovere il doppio della placca rispetto a uno spazzolino tradizionale.

Un altro punto di forza è il controllo della pressione di spazzolamento, al fine di proteggere al meglio le gengive. A questo si aggiunge la particolare forma della testina, che avvolge ciascun dente per ottenere una pulizia da un lato profonda e dall’altro delicata.

Lo spazzolino Oral-B Pro 3

