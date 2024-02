Oral-B Smart 4 4500 con ACCESSORI: non hai più SCUSE con lo sconto del 51%

Grazie a Oral-B e alle incredibili offerte su Amazon, ottenere un sorriso sano e splendente oggi è più facile che mai. Il set Oral-B Smart 4 4500 è in tal senso una vera e propria chicca, perché è progettato per garantire risultati sorprendenti.

Dotato di un sensore di pressione luminoso, batteria a lunga durata e una serie di accessori inclusi, questo kit, che include due testine CrossAction, una custodia da viaggio più il dentifricio Rigenera Smalto, è l’idea regalo perfetta per te o per chi ami per migliorare la tua routine di igiene orale spendendo davvero pochissimo su Amazon, ovvero appena 49€ con il 51% di sconto e le spedizioni gratuite con Prime.

Pulizia avanzata con il sensore di pressione luminoso Oral-B Smart 4 4500

Il segreto di un sorriso sano risiede nella pulizia accurata e delicata dei denti e delle gengive. Oral-B Smart 4 4500 è dotato di un sensore di pressione luminoso che ti guida durante la spazzolatura. Se stai premendo troppo forte, il sensore si attiverà e ti avviserà con una luce rossa, evitando così di danneggiare denti e gengive. Questa funzionalità rende il kit adatto a tutti, anche a chi ha denti sensibili.

Oral-B Smart 4 4500 risolve poi il problema di quelli spazzolini elettrici che si scaricano continuamente grazie alla sua batteria a lunga durata. Una carica completa può durare settimane, garantendo che il tuo spazzolino sia sempre pronto all’uso. Ma non è tuto: nel kit troverai due testine intercambiabili per il tuo spazzolino, una pratica custodia da viaggio e un tubetto di dentifricio. Questi accessori extra ti permettono di avere tutto ciò di cui hai bisogno per una pulizia completa ovunque tu vada.

Insomma, il set Oral-B Smart 4 4500 è molto più di un semplice spazzolino elettrico: è una porta aperta verso un sorriso più sano e più bello. Grazie al sensore di pressione luminoso, alla lunga durata della batteria e ai numerosi accessori inclusi, otterrai la migliore esperienza di pulizia possibile. Corri su Amazon e assicurati questo fantastico kit super utile e risparmioso, che oggi ti costa appena 49€ con il 51% di sconto e le spedizioni veloci e gratuite con i servizi Prime.

