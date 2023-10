Oral-B Smart Pro 3 3900N, DUE spazzolini elettrici ricaricabili al prezzo di UNO (59€)

Il Braun Oral-B Smart Pro 3 3900N ricaricabile è uno spazzolino elettrico di alta qualità che viene fornito con un secondo spazzolino e una comoda custodia da viaggio e offre una pulizia superiore e una cura completa per la tua igiene orale.

Dotato di tecnologia intelligente, modalità di pulizia personalizzate e accessori premium, questo spazzolino ti permette di ottenere un sorriso sano e impeccabile. Compralo ora su Amazon approfittando dello sconto del 32% sul prezzo di listino, che ti permette quindi di averlo a soli 59€ incluse le spese di spedizione.

Pulizia avanzata con testina CrossAction a prezzo da sballo

Il Braun Oral-B Smart Pro 3 3900N utilizza una testina CrossAction con setole angolate in modo preciso per rimuovere la placca batterica in modo efficace. Le setole rimuovono la placca in modo profondo, garantendo una pulizia completa dei denti e delle gengive. Grazie al design della testina CrossAction, puoi raggiungere anche gli angoli più difficili da pulire per una igiene orale ottimale.

Il manico connesso del Oral-B Smart Pro 3 3900N ti consente di collegare lo spazzolino al tuo smartphone tramite l’app Oral-B. Questa connessione intelligente ti offre un monitoraggio in tempo reale delle tue abitudini di spazzolamento e ti fornisce feedback personalizzati per migliorare la tua igiene orale. Puoi anche impostare obiettivi di spazzolamento e ricevere promemoria per sostituire le testine dello spazzolino, garantendo una cura completa e costante dei tuoi denti.

Il Oral-B Smart Pro 3 3900N offre cinque diverse modalità di pulizia tra cui scegliere. La modalità Sbiancante rimuove le macchie superficiali per un sorriso più luminoso, mentre la modalità Denti Sensibili offre una pulizia delicata ma efficace per i denti più sensibili.

La modalità Protezione Gengive è specificamente progettata per una pulizia delicata delle gengive, mentre le modalità Pulizia Quotidiana e Pulizia Intensa offrono opzioni personalizzate in base alle tue preferenze. Compralo ora su Amazon approfittando dello sconto del 32% sul prezzo di listino, che ti permette quindi di averlo a soli 59€ incluse le spese di spedizione.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.