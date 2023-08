Oral-B Spazzolino Elettrico Frozen, il prezzo rabbrividisce con un bel MENO 43 PER CENTO!

Oral B è uno dei brand leader nel settore degli spazzolini elettrici, offrendo una vasta gamma di prodotti di alta qualità per differenti esigenze dentali. Uno dei loro prodotti più popolari è lo spazzolino elettrico per bambini. Inutile dire che quello a tema Frozen è gettonatissimo, tantissime bambine si lavano i denti col sorriso pensando a Elsa, Anna e Olaf. Amazon oggi propone questo spazzolino ad un prezzo che più allettante non si può, MENO 43%, 20 euro invece che 35 euro! E visto che nei supermercati va a ruba, comprarlo ora è assolutamente la cosa più giusta da fare!

Il bello di lavarsi i denti

Lo spazzolino elettrico Oral B Kids Frozen è progettato specificamente per i bambini, con un design colorato e divertente ispirato ai personaggi del film Disney “Frozen”. Questo contribuisce a rendere l’igiene orale un’esperienza più piacevole e divertente per i bambini, incoraggiandoli ad adottare una buona routine di igiene orale.

La testina è dotata di setole morbide, che sono delicate sulle gengive sensibili dei bambini, ma allo stesso tempo offrono una pulizia profonda.

Questo spazzolino elettrico è dotato di una funzione di pulizia a due minuti, che è il tempo raccomandato per una corretta igiene orale. Inoltre, è dotato di una funzione di avviso ogni 30 secondi, che aiuta i bambini a spazzolare ogni quadrante della bocca in modo uniforme. Questo aiuta a insegnare ai bambini una buona tecnica di spazzolamento e assicura una pulizia completa di tutte le aree della bocca.

Un’altra caratteristica importante dello spazzolino elettrico Kids Frozen è che è compatibile con le app di Oral B, disponibili per smartphone e tablet. Queste app interattive coinvolgono i bambini durante il processo di spazzolamento, offrendo giochi divertenti e premi virtuali per incoraggiarli a spazzolare accuratamente e per il giusto periodo di tempo.

Uno dei motivi per cui i genitori scelgono lo spazzolino elettrico Kids Frozen è la fiducia nel marchio Oral B. Oral B è raccomandato da molti dentisti in tutto il mondo e offre prodotti conosciuti per la loro qualità e prestazioni affidabili. Inoltre, lo spazzolino elettrico Kids Frozen è ricaricabile, con una batteria che dura fino a otto giorni di spazzolamento regolare.

