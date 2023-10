Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 6N, la pulizia perfetta in super sconto!

Mai avuto carie in vita mia! Recitava una vecchia pubblicità anni ’80 di un dentifricio! E con questo Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 6N possiamo dirlo anche oggi visto che il dispositivo è davvero eccezionale, super smart e capace di garantire una igiene orale senza precedenti. È davvero uno spazzolino elettrico di fascia alta, un prodotto dal prezzo non proprio popolare, ma che oggi, grazie al sontuoso sconto Amazon, costa decisamente meno! L’offerta è davvero top: MENO 32%, 179,99 euro invece che 265,79 euro! Non male, vero? Di conseguenza riempite il carrello Amazon! Ora!

La pulizia prima di tutto!

Una delle caratteristiche distintive di Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 6N è il suo sistema di spazzolatura 3D. Utilizzando il movimento rotante, oscillante e pulsante delle sue setole, questo spazzolino è in grado di rimuovere efficacemente la placca batterica e migliorare notevolmente la salute delle gengive. Inoltre, le setole di alta qualità sono state progettate per adattarsi alle curve naturali dei denti, garantendo una pulizia profonda e accurata.

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 6N è anche dotato di una modalità di pulizia intelligente, che offre una serie di programmi di pulizia personalizzati per soddisfare le esigenze individuali degli utenti. Questi programmi includono pulizia quotidiana, pulizia intensiva, pulizia delle gengive, pulizia della lingua e pulizia sensibile. Inoltre, il dispositivo è dotato di un sensore di pressione che avverte l’utente quando sta spazzolando troppo energicamente, aiutando a prevenire danni alle gengive.

Un’altra caratteristica che rende Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 6N unico è la sua connettività Bluetooth. Attraverso una app mobile dedicata, gli utenti possono tracciare il proprio spazzolamento e ricevere indicazioni in tempo reale sull’efficacia del loro spazzolamento. Questa funzionalità è particolarmente utile per coloro che vogliono monitorare e migliorare la propria igiene orale nel tempo.

Una delle caratteristiche più apprezzate dello spazzolino è la sua batteria a lunga durata. Con una singola carica, il dispositivo può essere utilizzato per circa due settimane, rendendolo perfetto per i viaggi o per coloro che si dimenticano di ricaricare regolarmente. Quando è necessario ricaricarlo, il supporto magnetico fornito consente un’efficace ricarica wireless in poche ore.

