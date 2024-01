Oral-B Spazzolino Elettrico Smart, super igiene dentale con super sconto!

L’igiene orale è importantissima, passare ad uno spazzolino elettrico smart può essere davvero la svolta per evitare il lavoro del proprio dentista. Oral-B è leader nel settore degli spazzolini elettrici smart, con questo Smart 4 4500 propone una soluzione particolarmente efficace e ricca di funzionalità. Il tutto con un clamoroso MENO 49%, col prezzo che passa da 97,92 euro a 49,99 euro! E come se non bastasse c’è anche in regalo un dentifricio, ovviamente sempre Oral-B, Pro-Expert Sbiancante. L’igiene orale non ha prezzo, ma se questo prezzo è scontato del 49% è decisamente meglio!

Sfoderate il vostro miglior sorriso e inserite lo spazzolino nel carrello Amazon!

Tante funzioni smart

La grande efficacia di Oral-B Smart 4 4500 si basa su una tecnologia avanzata che aiuta a rimuovere efficacemente la placca e a migliorare la salute delle gengive. La testina rotonda dell’Oral-B Smart 4 4500 lavora con una combinazione di movimenti rotatori, oscillanti e pulsanti per offrire una pulizia superiore rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale.

Una delle caratteristiche decisamente comode di questo Oral-B Smart 4 4500 è il sensore di pressione integrato. Questo sensore avverte tramite una luce rossa quando si sta applicando troppa pressione durante la spazzolatura. Questo è molto importante perché la pressione eccessiva può danneggiare lo smalto dei denti e le gengive.

Le funzioni smart non finiscono qui. Oral-B Smart 4 4500 è dotato di un timer che indica il mantenimento della giusta durata di spazzolatura. Inoltre, il timer viene fornito con una funzione di avviso ogni 30 secondi, in modo da sapere quando passare da una sezione della bocca all’altra.

Un altro punto di forza di Oral-B Smart 4 4500 è avere una batteria al litio di generose dimensioni che dura fino a due settimane con una sola carica. Oral-B Smart 4 4500 è compatibile con diverse teste di ricambio, tra cui le testine CrossAction, Sensitive, 3D White e FlossAction.

Da ultimo, ma non per importanza, Oral-B Smart 4 4500 è dotato di connessione Bluetooth che consente di collegare lo spazzolino elettrico allo smartphone. Utilizzando l’app Oral-B, è possibile monitorare lo spazzolamento, impostare obiettivi personalizzati e ricevere feedback e consigli per migliorare l’igiene orale.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.