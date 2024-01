Oral-B testine oggi a SOLI 24€: mega OCCASIONE in scadenza su Amazon

La tua igiene orale è troppo importante per te, vero? I tuoi denti devono essere impeccabili? Hai già provato uno spazzolino elettrico e le sue testine top? Questa è la soluzione top su Amazon. Oggi, trovi le testine di Oral-B a solamente 24,99€, invece di 31,90€.

Hai uno spazzolino elettrico? Ma la testina è da buttare via? Oggi trovi su Amazon proprio quelle di Oral-B ad un prezzo che davvero così basso non si era mai visto di oggi. Lo trovi con sconto shock del 22%, corri subito a prenderlo e portatelo a casa!

Oral-B Sensitive Clean Testine, Confezione da 10 Testine di Ricambio

Questo pack di testine per spazzolino elettrico è l’occasione del momento su Amazon. Si tratta davvero di un’offerta super su Amazon, ne restano infatti davvero pochissime, corri a prenderle.

Consegna facile: ben 10 testine di ricambio Oral-B Pro Cross Action Black con dimensioni adatte alla buca delle lettere. Rimuove fino al 100% di placca in più per denti più puliti e gengive più sane rispetto a uno spazzolino manuale.

Solo le testine Oral-B originali sono dotate di setole a X in grado di raggiungere zone difficili da raggiungere per gli altri prodotti, a garanzia di un’efficacia di igiene ottimale. Oral-B Cross Action è dotato di setole angolate a 16° che si adattano perfettamente a ogni dente per una pulizia profonda. Compatibile con tutti gli spazzolini elettrici ricaricabili Oral-B, tranne iO e Pulsonic.

Solo per 24h le puoi avere a quasi nulla, corri subito su Amazon prima che termini! Perché credimi, ne restano davvero pezzi contati oggi. Il prezzo è davvero bassissimo!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.