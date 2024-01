Oral-B Vitality Pro Duo: sconto di 30 € sulla coppia di spazzolini!

Oral-B è la marca di spazzolini più utilizzata dai dentisti in tutto il mondo e gli spazzolini Oral-B sono sviluppati in collaborazione con professionisti del settore, per assicurarti la migliore igiene orale possibile. Per questo, ti consigliamo di scegliere la qualità e l’esperienza di Oral-B Vitality PRO Duo. Avrai l’occasione di portare a casa 2 modelli con uno sconto di ben 30€.

Il massimo per la tua igiene orale: Oral-B Vitality Pro Duo

Entra in un nuovo standard di igiene orale con gli Oral-B Vitality PRO Duo, due avanzati spazzolini elettrici che offrono prestazioni eccezionali, andando oltre le limitazioni dei comuni spazzolini manuali. Progettato per offrire una pulizia eccellente, il modello Vitality PRO è in grado di rimuovere fino al 100% in più di placca rispetto agli spazzolini manuali tradizionali!

La testina rotonda è concepita per avvolgere delicatamente ogni dente, garantendo una pulizia completa e efficace. Rispetto agli spazzolini manuali, questo straordinario dispositivo si distingue per la sua capacità di preservare la salute dentale, contribuendo a denti più puliti e a una bocca più sana.

Scegli tra le 3 modalità di spazzolamento disponibili – Super Delicata, Denti Sensibili e Pulizia Quotidiana – per adattare la tua routine di pulizia alle tue esigenze specifiche. Il timer integrato sul manico ti assiste nel mantenere una corretta durata della spazzolatura, con un segnale ogni 30 secondi che ti invita a cambiare area, garantendo una spazzolatura completa nel periodo di due minuti raccomandato dai dentisti.

Da menzionare anche la batteria a lunga durata garantita da Oral-B Vitality PRO Duo, compagni affidabili nella routine di igiene orale, mentre la loro natura ricaricabile aggiunge praticità ad un utilizzo quotidiano. Il consiglio degli specialisti, per garantire una pulizia efficace nel tempo , è consigliato sostituire la testina solo ogni tre mesi! Le setole Oral-B forniscono un indicatore visivo, cambiando colore da verde a giallo in base all’uso individuale, segnalando il momento ideale per la sostituzione, per cui non potrai sbagliarti. Il nostro consiglio è di acquistare la confezione, finché c’è lo sconto di ben 30€.

