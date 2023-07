ORFANI da Prime Day 2023? Rifatevi con questi 7 prodotti HOT da comprare SUBITO

Il Prime Day, uno degli eventi di vendita più attesi dell’anno, ha offerto ai consumatori l’opportunità di fare affari vantaggiosi su una vasta gamma di prodotti su Amazon. Ma ora che sono finiti? Tranquilli, il noto sito di e-commerce vi dà l’occasione per rifarvi lo stesso. Se stai cercando di fare affari e risparmiare, infatti, oggi hai l’occasione per ottenere grandi sconti e promozioni esclusive. Scopriamo insieme cosa aspettarsi da questa serata di sabato.

Hub USB C Lemorele

Ognuno di noi al giorno d’oggi deve fare i conti con diversi dispositivi sparsi per casa e la necessità di doverli a volte collegare tra loro per i motivi più disparati, dal trasferimento di file alle connessioni di supporto. Per fortuna ci vengono in aiuto prodotti come questo hub 7 in 2 di Lemorele. Puoi chiudere l’affare seguendo questo link.

Powerbank INIU

Se sei stanco di rimanere senza batteria durante la giornata, l’INIU powerbank è la soluzione ideale per tenere il tuo dispositivo sempre carico e pronto all’uso. Con la sua capacità di 10500mAh e la tecnologia di ricarica rapida, questo caricatore portatile ti offre una fonte di energia affidabile e veloce per i tuoi dispositivi, come iPhone, Samsung, AirPods e iPad. Un compagno inseparabile che bisognerebbe avere sempre a portata di mano, e che oggi se vuoi comprarlo ti costa una miseria: appena 18€ grazie al doppio sconto col coupon da 20€ da spuntare in pagina.

VeoPulse B-PRO 2B Kit Vivavoce per Auto

Questo interessantissimo kit vivavoce per auto è geniale: si accende, si connette e si spegne automaticamente quando siete nelle vicinanze del veicolo. In più, grazie alla sua batteria al litio ad alta capacità, rimarrà in carica molto, molto tempo. Grazie quindi ai comandi vocali del vostro telefono (Siri su IPhone, Ok Google su Android) potete fruire senza rischi dello smartphone senza usare le mani, stabili sul volante, e interagire dicendo per esempio semplicemente “chiama + il nome del vostro interlocutore”. Tra sconto del 25% e coupon del 5% da spuntare sulla pagina del prodotto, il suo costo oggi su Amazon è di soli 38€.

Mini PC NiPoGi Windows 11 Pro

Il Mini PC NiPoGi Windows 11 Pro è una soluzione potente e compatta per chi cerca un computer desktop versatile e performante. Con una combinazione di specifiche di alta qualità e un design elegante, questo mini PC offre un’esperienza informatica di livello superiore.

Dotato di 16GB di memoria DDR4 e un’unità SSD M.2 da 512GB, puoi eseguire facilmente applicazioni complesse, multitasking e archiviare i tuoi file senza preoccupazioni di spazio. Fallo tuo a soli 189€ su Amazon con lo sconto del 28% sul prezzo di listino, più il coupon da 100€ da spuntare sulla pagina del prodotto che abbassa ancora di più il prezzo totale. Spedizioni gratuite.

Sei luci solari al LED auto-ricaricabili

Oggi per illuminare l’ingresso di casa, del tuo garage o certi angoli bui del giardino o del balcone, occorre spendere tanti soldi. Adesso però non devi fare alcuna rinuncia: devi sapere che con un investimento di soli 32 euro puoi risolvere ogni problema acquistando su Amazon un set di SEI luci al LED auto-caricanti al sole. Ricorda solo di spuntare la voce Applica coupon 30% prima di andare alla cassa.

Soundbar per computer

Se sei alla ricerca di un sistema audio potente e compatto per il tuo computer, monitor, proiettore o smartphone, la SUJHAL Soundbar è la soluzione perfetta. Questo altoparlante Bluetooth multimediale ti offre un’esperienza audio di alta qualità per goderti i tuoi film, giochi e musica preferiti. Il tuto per la modica cifra di 14€! Proprio così: col coupon sconto automatico del 50% messo a disposizione su Amazon, questo device ti costerà una cifra ridicola.

