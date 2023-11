Elegante Case per SSD ORICO con dissipazione del calore a soli 12,99 euro!

ORICO ha ideato il Case SSD M.2 NVMe, in un elegante e raffinato colore rosa, ideale come adattatore esterno per USB C USB 3.1 Gen2 a PCIe 10 Gpbs per M2 Disco Rigido M-Key 2230/2242/2260/2280. Lettore SSD con UASP, TRIM e Cavo USB C-C- PWM2G2-PK. Oggi lo paghi solo 12,99 grazie al coupon del 50%, che puoi facilmente inserire pigiando il bottone applica. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Orico Case ssd: le caratteristiche

Orico Case ssd è in alluminio ultrasottile il che lo rende portatile, resistente e ideale per i viaggi. Con il cavo USB C a C da 10Gbps, il trasferimento dei dati è più veloce. Velocità massima fino a 1000MB/s. Il corpo in alluminio integrato e il vassoio SSD push-cover senza attrezzi rendono l’installazione più semplice e veloce. Supporta la tecnologia di sospensione intelligente, inattivo per 10 minuti per entrare in stato di sospensione, risparmio energetico e protezione ambientale, migliorare la durata di servizio di ssd.

ORICO NVMe ssd enclosure è dotato di pad termico in silicone, gilet di raffreddamento (dissipatore) e corpo in lega di alluminio per fornire tre strati di dissipazione del calore e rilasciare rapidamente l’alta temperatura generata da NVMe SSD quando l’enclosure è in funzione. Questo adattatore ssd adotta l’interfaccia di uscita USB-C esterna, supporta il plug and play, senza unità, più comodo da usare. Può essere utilizzato su PC, laptop, smart TV, router intelligente, PS4, telefono cellulare Type-C e altri dispositivi. Il lettore M.2 di ORICO è compatibile con gli SSD NVMe di dimensioni 2230/2242/2260/2280, come gli SSD M.2 NVMe PCIe M key, PCIe B&M key. Sistema di supporto Multi OS, Windows, Mac OS, Linux, Android.

Dunque, il Case SSD M.2 NVMe è molto utile e pratico. Oggi lo paghi solo 12,99 grazie al coupon del 50%, che puoi facilmente inserire pigiando il bottone applica. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

