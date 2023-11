ORIGINALI Black Friday: 10 CHICCHE tech MAI VISTI PRIMA su Amazon

Il mondo della tecnologia è in costante evoluzione, e Amazon è il luogo ideale per scoprire nuovi gadget e dispositivi ad un prezzo incredibile. Ecco una selezione di 10 chicche tech che probabilmente non hai mai visto prima, e che sono disponibili su Amazon a metà prezzo per un periodo limitato.

Mini kit cacciavite magnetic0 11 in 1

Il mini cacciavite dei sogni: piccolo, compatto ma estremamente versatile e resistente. La sua caratteristica principale è che nasconde altre 11 punte all’interno del suo manico, pronte all’uso quando servono. Una genialata che lo rende un pezzo unico, originale ma anche super utile.

Caricatore USB telecamera spia

Le telecamere nascoste sono ottime per il monitoraggio della sicurezza domestica per monitorare animali domestici/custodi e bambini nella tua casa. E in molti casi può dunque avere più senso nasconderle bene alla vista. O meglio, posizionarla in maniera tale da permetterle di riprendere tutto ciò che vogliamo, ma al contempo senza dare troppo nell’occhio. In questo caso esistono modelli particolari come questo di ZUNHAI che trovi ora su Amazon, che si camuffano con l’ambiente circostante. Parliamo di una camera inglobata all’interno di un normale caricabatterie USb (funzionante) che inserita in una presa di corrente non sembra quello che realmente è.

Portachiavi multifunzione 7 in 1 con accendino e torcia

Questo portachiavi è semplicemente qualcosa di geniale. Pensa, ha 7 funzioni utili concentrate in poco spazio. Di fatto, oltre che come torcia a LED (può emettere fino a 800 lumen di luce), puoi usarlo anche come accendisigari, fischietto di sopravvivenza, apribottiglie, gancio, magnete forte e cacciavite. La mini torcia è utilizzata anche come luce di emergenza per la manutenzione notturna. E’ o no un gioiellino?

Cucchiaio bilancia digitale

Questo cucchiaio bilancia è semplicemente geniale. Pesa con una precisa ripartizione a 0,1 g e ha una portata massima di 500 g. E’ perfetta nella preparazione di antipasti, primi, secondi e torte. Per dosare farina, spezie, erbe, olio e altro. La forma a cucchiaio della bilancia cucina è ottimale per prelevare direttamente gli alimenti dai contenitori e quindi utilizzare il giusto dosaggio.. Costa 25€.

Dopo puntura tech

Il Beurer BR 10 è un dispositivo compatto per la dopo puntura progettato per alleviare rapidamente prurito e bruciore causati da punture e morsi di insetti. Questo dispositivo può essere un valido alleato per coloro che sono soggetti alle fastidiose conseguenze degli insetti. Su Amazon costa 19€.

Metal detector scansione a 360°

Hai mai desiderato scoprire tesori nascosti e oggetti dimenticati sotto la superficie della terra? Il metal detector Pinpointer è la soluzione perfetta per avventurarsi in emozionanti sessioni di ricerca di oggetti metallici, senza la necessità di investire in costosi dispositivi. Prendilo ora su Amazon a 18€, approfittando dello sconto del 45% e delle spese di spedizione gratuite.

Lettore di SD e microSD

Questo comodissimo accessorio ti permetterà di leggere memorie esterne (SD e microSD) praticamente con qualsiasi periferica. Che si tratti di PC, smartphone o tablet: non ci saranno problemi grazie alla doppia uscita USB C e USB A. Versatile e super comodo, a questo prezzo è un regalo! Accaparratelo a 8,50€ appena.

Kitchen Mama, apribottiglie multifunzione

Questo è un aggeggio incredibile, fondamentale per chi viaggia. E’ multifunzionale e apre bottiglie con tappi a corona, a vite, lattine per bevande, contenitori con linguette, le scatole di alluminio e rompe perfino il sigillo sottovuoto sui barattoli. Tutto senza il minimo sforzo e con una spesa esigua.

Cane da guardia elettronico

Un cane da guardia che vigila sulla tua casa e che abbaia appena percepisce un pericolo, ma che in realtà… non esiste? Ebbene sì: con questo assurdo gadget, con 39€ potrete assicurarvi un “watchdog elettronico” . Si tratta di un gadget che possiede un sensore intelligente che utilizza la tecnologia radar. Questa rileva il movimento attraverso pareti, porte e finestre e se avverte la presenza in casa di estranei emette il suono realistico di un cane che abbaia, facendo sembrare che ce ne sia uno da guardia nell’edificio.

Lampada, ventilatore e macchina da sonno rilassante

La macchina del suono rilassante è un altro accessorio di quelli irrinunciabili se si vuole dormire bene. Il dispositivo combina luce notturna soffusa e suono rilassante, ed emette suoni di onde dell’oceano, pioggia e in generale sonorità che aiutano a rilassare, alleviando lo stress e l’ansia, stimolando l’addormentamento. Propone 35 atmosfere sonore, per un sonno migliore. Prezzo: 15€.

Ricorda che le offerte su Amazon possono essere soggette a cambiamenti e potrebbero scadere in qualsiasi momento. Se trovi un prodotto che ti interessa, non esitare a approfittarne prima che il prezzo aumenti. La tecnologia è in costante evoluzione, e queste chicche tech potrebbero rendere la tua vita più comoda e divertente.

