Oro nei laghi e nei fiumi: spopolano i video in rete, come trovarlo

A spingere la curiosità c’è anche il prezzo dell’oro, arrivato intorno ai 120-130 euro al grammo. Ma la domanda vera è un’altra: si può trovare davvero oro nei torrenti italiani? Sì, si può. Però non come sembra online. E soprattutto non dappertutto.

Nei filmati che girano sui social le pagliuzze d’oro brillano sul fondo della batea, qualche frammento viene avvicinato all’obiettivo e il racconto è sempre lo stesso: “Guardate cosa ho trovato sotto casa”. Bello, certo. Ma il video mostra solo l’ultimo minuto. Prima ci sono ore nell’acqua fredda, ghiaia da lavare, mani intorpidite e molti tentativi finiti nel nulla.

A riaccendere l’interesse sono stati anche canali molto seguiti, come Ingegneria Italia, che su YouTube conta circa un milione di iscritti e, nel complesso, una platea vicina ai tre milioni di follower. L’effetto si è visto subito: sempre più utenti hanno iniziato a chiedersi se nei greti italiani ci siano davvero piccoli tesori nascosti.

L’oro che si cerca nei torrenti è il cosiddetto oro alluvionale, o secondario. Sono frammenti minuscoli, staccati dalle rocce di montagna e trascinati a valle dall’acqua nel corso dei millenni. Si ferma dove la corrente perde forza: nelle curve, dietro i massi, tra le ghiaie mosse dalle piene. Di solito non bisogna scavare chissà quanto. Le pagliuzze si trovano sotto le pietre, a pochi centimetri di profondità, spesso non oltre i 10-15 centimetri.

Le zone più battute: Piemonte, Ticino e gli altri corsi d’acqua del Nord

La regione che torna più spesso nei racconti dei cercatori è il Piemonte, dove la ricerca dell’oro ha una storia lunga e luoghi ancora frequentati. Tra i corsi d’acqua più battuti ci sono l’Elvo, il Cervo, l’Orco, l’Orba e la Dora Baltea. Nel Biellese, in particolare, questa tradizione è ancora visibile nella Riserva naturale della Bessa, dove restano i grandi cumuli di ciottoli lasciati dagli scavi di epoca romana.

Batea con sabbia nera e poche pagliuzze d’oro in un torrente, con smartphone sul greto: la febbre dell’oro vista sui social.

Anche il Ticino, soprattutto nel tratto tra Pavia e Vigevano, è una meta conosciuta da chi cerca oro per passione. Tracce si trovano anche in alcune zone della Liguria, legate al Gruppo di Voltri, in Veneto e, in quantità più modeste, in Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige. Nella maggior parte dei casi, però, non si parla di pepite vistose. Si tratta di particelle minuscole, da riconoscere con occhio allenato, pazienza e un po’ di mestiere.

Nel Centro e nel Sud Italia il quadro cambia. Le condizioni geologiche rendono la presenza di oro molto più scarsa. I fiumi alimentati dai rilievi alpini sono quelli che più facilmente portano a valle il metallo. Altrove, almeno secondo l’esperienza dei cercatori, le possibilità calano parecchio. Non a caso raduni, gare e gruppi più attivi restano concentrati soprattutto al Nord, dall’Ovadese al Biellese.

Regole, limiti e divieti: cosa deve sapere chi vuole cercare oro

Cercare oro nei fiumi italiani è possibile, ma non significa poter fare tutto. Il riferimento nazionale resta un regio decreto del 1927, secondo cui le risorse del sottosuolo appartengono allo Stato. Per la ricerca hobbistica sono ammessi strumenti manuali e poco invasivi, come la batea, il setaccio o piccole canalette. Vietati invece escavatori, draghe e macchinari.

Poi ci sono le regole locali, che cambiano da regione a regione. In Piemonte, per esempio, la legge regionale n. 51 del 1995 prevede l’iscrizione al Registro regionale dei raccoglitori e ricercatori di minerali e fissa un limite di 5 grammi d’oro al giorno a persona. Essere iscritti a un’associazione di cercatori non basta, ricordano i più esperti: prima di entrare in acqua bisogna controllare le norme del posto.

Attenzione anche a parchi, riserve naturali e aree protette. In alcune zone la ricerca è vietata, in altre serve un’autorizzazione. E in certi tratti anche spostare pietre o toccare il fondo del torrente può creare problemi. Per questo le associazioni consigliano sempre di informarsi presso Comuni, enti parco o uffici regionali. Nei gruppi di cercatori lo ripetono spesso: “Meglio una telefonata in più che una sanzione”.

Il guadagno reale dietro le pagliuzze: molte ore di lavoro per pochi grammi

Il punto vero è il guadagno reale. I video mostrano la scoperta, non la fatica. Secondo l’Associazione Biellese Cercatori d’Oro, dopo otto ore nel fiume il risultato può essere una schiena a pezzi e circa un grammo d’oro, quando va bene. Con i prezzi attuali vuol dire poco più di cento euro per una giornata intera. Spesso anche meno.

La tecnica sembra semplice. Si prende sabbia e ghiaia dal fondo, si immerge la batea nell’acqua e la si fa ruotare con movimenti regolari. Il materiale leggero se ne va, l’oro, più pesante, resta sul fondo. Qualcuno usa anche una sluice box, una piccola canaletta in cui il flusso dell’acqua aiuta a trattenere i frammenti più pesanti. Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo la pratica. E parecchio tempo.

Chi frequenta questo mondo da anni racconta che in Italia i cercatori davvero esperti sarebbero poche decine, forse un centinaio. Per tutti gli altri, la ricerca dell’oro resta soprattutto un passatempo: una giornata all’aperto, un modo per conoscere torrenti, ghiaie e storie locali, magari tornando a casa con qualche pagliuzza in una boccetta. Lasciare il lavoro per inseguire le pepite, invece, è un’altra storia. E i fiumi italiani, almeno per ora, non promettono scorciatoie.