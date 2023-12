Orologio CASIO: sconto eBay BOMBA!

Nel mondo degli orologi, pochi pezzi possono vantare un successo del calibro del CASIO A158WA-1DF. Progettato per essere al polso di tutti quelli che apprezzano sia il design che la praticità, questo orologio rappresenta una vera e propria icona del vintage, abbinato a tecnologie moderne. Attualmente è disponibile su eBay con un eccezionale sconto del 25%, più il coupon aggiuntivo FESTE23 del 10%. Il prezzo finale scende a soli 26,99€!

Un orologio senza tempo: ecco il CASIO classico

Dotato di un movimento digitale completo di cronografo, timer, sveglia e calendario, l’orologio classico di CASIO è progettato per tenere il passo con uno stile di vita dinamico. Il quadrante a cristalli liquidi a contrasto garantisce una lettura chiara anche sotto la luce del sole, essenziale per chi necessita di un accesso facilitato alle informazioni più utili.

In termini di design, l’orologio si distingue per la sua cassa in resina con cover in acciaio inossidabile e un bracciale in acciaio, che aggiunge un tocco di eleganza al prodotto. Le dimensioni di lo rendono adatto a qualsiasi polso, mentre il peso di circa 48g assicura che sia comodo da indossare.

Per coloro i quali conducono uno stile di vita attivo, la resistenza all’acqua secondo la norma ISO 22810 è una caratteristica fondamentale. Questo modello CASIO resiste agli spruzzi, ma è consigliato di evitare il contatto prolungato con l’acqua: potrebbe non resistere a sollecitazioni più importanti.

In termini di funzionalità speciali, il CASIO A158WA-1DF non delude: il cronometro, l’illuminazione del display, l’allarme giornaliero, la chiusura regolabile e il calendario automatico lo rendono un orologio versatile.

Oggi è disponibile su eBay con un sconto del 25% al quale dovrete aggiungere il coupon FESTE23 del 10%. Il prezzo finale dell’orologio CASIO classico è di soli 26,99€. Una vera occasione da non perdere per chi è alla ricerca di un orologio pratico, elegante, ma dal tocco vintage. Non perdete l’occasione di aggiungere alla vostra collezione questo classico senza tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.