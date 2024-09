Orologio Casio dorato: un tocco vintage al tuo look con una spesa minima

Se ti piace lo stile retrò e vuoi aggiungere un tocco elegante al tuo polso, prova l’Orologio CASIO Vintage! Oggi è disponibile su eBay a soli 49 euro grazie ad uno sconto del 21% ed un ulteriore coupon del 10% da sfruttare applicando il codice promo SETTEMBRE24 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile del doppio sconto, gli articoli stanno andando a ruba!

Orologio CASIO Vintage: eleganza con stile retrò

L’Orologio CASIO Vintage riprende il culto dei primi orologi digitali degli anni ’80, donando stile ed eleganza al tuo look.

Nello specifico, questo modello in acciaio inossidabile dorato combina un look classico e senza tempo che può essere perfettamente combinato con un’ampia varietà di outfit.

Una delle sue caratteristiche di spicco è sicuramente il basso consumo energetico e la lunga durata della batteria, così da poterlo tenere al polso a lungo senza nessuna preoccupazione. Inoltre, questo gioiellino è dotato di una serie di funzioni aggiuntive all’avanguardia come il cronometro, la sveglia multifunzione, l’ora mondiale, l’allarme giornaliero e il calendario automatico.

Dal punto di vista strutturale, il materiale della cassa è in resina con cover in acciaio con il cinturino sempre in acciaio color dorato: la tonalità risulta essere adatta a qualsiasi tipologia di abbigliamento e dona un tocco elegante a chiunque lo indossi.

Il movimento è a quarzo digitale per una facile lettura in qualsiasi occasione, mentre la chiusura a carrello lo rende super pratico e comodissimo.

