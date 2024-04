Orologio Casio in promo DA URLO: sportivo e tecnologico, è in SCONTO del 22%

Casio è ormai da qualche decennio una delle aziende di punta per ciò che riguarda il mondo degli orologi da polso. E anche questo meraviglioso MRW-200H-3BVDF non poteva essere da meno. Si tratta di una speciale versione dal look sportivo, solo oggi in promo su eBay ad un prezzo imperdibile. Lo puoi acquistare a soli 34,99 euro, con lo sconto applicato del 22%. Inclusa trovi anche la spedizione gratuita e in 3 giorni lavorativi al massimo. Risulta bellissimo da vedere, da abbinare a qualsiasi outfit e compagno ideale per attività sportive di ogni tipo. Sfrutta subito la promozione e fallo tuo, non lo toglierai più dal polso.

Orologio Casio sportivo: il giusto mix tra iconicità e sensori sportivi di livello top

Scegliendo di affidarsi a Casio per l’acquisto di un nuovo orologio, già in partenza si ha la sicurezza di star facendo la scelta giusta. E vale anche per questo modello di cui ti stiamo parlando, una versione meravigliosa e pensata per chi ama fare sport e al tempo stesso vuole avere al polso un dispositivo bello da vedere e da indossare. Con un movimento a Quarzo Analogico e l’alimentazione classica a batteria, questo dispositivo ha una cassa del diametro di 43 mm realizzata totalmente in resina. Mentre il fondo è in acciaio per fornire il massimo della resistenza.

Lo trovi disponibile nella colorazione nera, sia per il quadrante che per il cinturino. Quest’ultimo costituito da silicone super resistente sia agli urti che all’acqua. Secondo gli studi effettuati, infatti, l’orologio ha una water resistance di ben 10 ATM. La chiusura è a fibbia ardiglione, mentre come funzionalità extra potrai godere della data e del giorno sempre fissa di fianco all’ora.

Approfitta subito dello sconto di eBay, avrai un bellissimo orologio Casio sempre a tua disposizione pagando pochissimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.