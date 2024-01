Orologio digitale sportivo stile ARMANI a soli 10€: è tutto VERO, è su Amazon

Liberi di non crederci, ma su Amazon in questo momento c’è una di quelle occasioni che capitano forse una volta l’anno: un orologio digitale sportivo con resistenza all’acqua fino a 10 ATM, affidabile per le tue attività sportive e avventure acquatiche, a soli 10€. Questo grazie al doppio sconto sul prodotto, il secondo del quale è del 5% tramite coupon da spuntare sulla pagina del prodotto. Dotato di una serie di funzionalità utili, questo orologio è progettato per adattarsi al tuo stile di vita attivo.

Orologio digitale sportivo stiloso e alla moda a prezzo WOW

Con una resistenza all’acqua fino a 10 atmosfere, questo orologio può essere indossato con sicurezza durante il nuoto, le immersioni in apnea e altre attività acquatiche. La sua tenuta stagna offre una protezione efficace contro acqua, polvere e agenti esterni. Il movimento digitale dell’orologio offre una visualizzazione precisa di mese, data, giorno e ora.

Il quadrante ampio rende facile leggere l’ora in qualsiasi situazione, e la retroilluminazione elettroluminescente è utile in condizioni di scarsa luminosità. Questo orologio non si limita solo a mostrare l’ora. Include anche funzioni come sveglia, cronometro, timer e doppio fuso orario. Queste caratteristiche lo rendono ideale per le tue attività sportive e per l’uso quotidiano.

L’orologio è progettato per essere leggero e confortevole da indossare. Il cinturino è regolabile per adattarsi a tutte le dimensioni del polso. Realizzato con materiali durevoli, è progettato per resistere alle sfide quotidiane. Con una batteria integrata, questo orologio offre una lunga durata di vita. Può funzionare per più di 2 anni con la batteria CR2025 inclusa, eliminando la necessità di ricariche frequenti.

In sintesi, l’orologio digitale sportivo 10 ATM è un compagno robusto e affidabile per chiunque ami le attività all’aria aperta e acquatiche. Insomma, un super affare considerando che lo paghi solo 10€. con le spedizioni gratuite via Prime.

