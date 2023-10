Con questo orologio Suunto non perderai mai la BUSSOLA!

L’orologio Suunto Core racchiude le più importanti caratteristiche outdoor in un orologio: come per esempio la struttura robusta, il comodo cinturino in elastomero, un display chiaro che ti indica la bussola e il barometro. Oggi lo paghi solo 106,99 euro grazie allo sconto del 31%! Infatti, se non lo sai, è in pieno svolgimento la Festa delle offerte Prime, fino alle 23:59 dell’11 ottobre. Con questo orologio le tue escursioni o la tua attività fisica outodoor sarà tutta un’altra cosa!

Orologio Suunto Core: caratteristiche tecniche

L’orologio Suunto Core racchiude le più importanti caratteristiche outdoor in un orologio dalla struttura robusta con un comodo cinturino in elastomero. La combinazione di altimetro, barometro e bussola con le informazioni meteorologiche lo rende lo strumento indispensabile per le tue avventure. Inoltre, ti mostra Doppia ora, Visualizzazione della data, Sveglia quotidiana e ora dell’alba e del tramonto! La misurazione dell’altitudine è molto accurata grazie alla combinazione dell’altimetro GPS e di quello barometrico. Rileva in tempo gli improvvisi cambiamenti meteorologici, il che è molto utile per gli escursionisti, i geocacher e gli sciatori.

Molto bello e utile il Display a matrice con retroilluminazione elettroluminescente. La batteria, sostituibile, dura fino a 12 mesi in modalità oraria. Puoi usarlo in tutte le situazioni meteorologiche più ostili: dal freddo estremo di -20° C al caldo altrettanto estremo di +60° C. Il materiale del cinturino è in Elastomero. Affascinante poi il colore total black.

Dunque, fai tuo l’orologio Suunto Core per le tue escursioni e avventure. Ora lo paghi solo 106,99 euro con il 16% di sconto!

