Il prezzo di questo MAGNIFICO orologio SWAROVSKI è crollato: meglio sbrigarsi

Fondato in Austria nel 1895, il marchio Swarovski è diventato fin da subito il brand per eccellenza di gioielli e accessori, belli da vedersi ma anche duraturi nel tempo. Swarovski è altresì il leader delle creazioni con taglio ad alta precisione. Se possedere un mitico accessorio Swarovski è stato sempre il tuo sogno o desideri donarlo alla tua lei, questa è l’occasione giusta! Infatti, il meraviglioso orologio Swarovski Cosmic Rock, in un principesco colore oro e blu con un elegante cigno al centro e una linea tenue, sarà tuo con soli 226,31 euro! Grazie allo sconto del 16%! Purtroppo però si tratta di un’offerta a tempo, quindi devi fare presto!

Orologio Swarovski Cosmic Rock: fascino ed eleganza

Il design snellito della cassa 29 mm e la lunghezza del cinturino da 16.5 cm fanno sì che questo orologio Swarovski Cosmic Rock avvolga il polso con eleganza ma anche discrezione. Molto bello poi il colore dato da una combinazione oro rosa-blu che crea delle atmosfere principesche in chi lo indossa. A ciò occorre aggiungere che il bangle è decorato finemente con luminosi Ultra Fine Crystal Rocks blu, un’esclusiva tecnica della casa austriaca. Otterrai quindi una cassa in acciaio inox rivestita nella tonalità oro rosa che si abbina al quadrante blu con motivo radiale con indici applicati in Clear Crystal. Tutti si incanteranno a guardarlo.

Insomma, regalerai una piccola opera d’arte, ma anche utilizzabile nella vita di tutti i giorni, sia per la succitata resistenza dei prodotti Swarovski, sia per l’impermeabile fino a 50 metri che lo rende utilizzabile anche in caso di pioggia o quando laviamo le mani ma anche sotto la doccia. L’orologio è impreziosito da un cigno posto in alto al centro del quadrante in oro rosa, il simbolo inconfondibile del brand austriaco.

Si tratta di un’offerta a tempo, quindi il tuo sogno rischia di svanire se non ti affretti! Ora paghi l’Orologio Swarovski Cosmic Rock solo 226,31 euro grazie al 16% di sconto!

