Oscar 2023: i 10 migliori film da vedere ORA con la Fire TV Stick 4K Max

La notte degli Oscar è uno degli eventi più attesi da tutti gli appassionati di cinema e gossip. Nella notte di domenica 12 marzo al Dolby Theatre si svolgerà la 95esima edizione della più grande festa internazionale del cinema, e in attesa di scoprire tutto ciò che accadrà del red carpet, grazie a Fire TV sarà possibile guardare alcuni dei film che quest’anno si contendono le famose statuette dorate e prepararsi al meglio per commentare la serata.

Fire TV+Alexa, e la notte degli Oscar cambia sapore

I dispositivi Amazon, come il nuovo Fire TV Cube e Fire TV Stick 4K Max – in grado di trasformare una qualsiasi TV in Smart TV – ed Echo Show 15 che, grazie ad un recente aggiornamento software, integra l’esperienza Fire TV, sono gli alleati perfetti per chi desidera godersi il meglio del cinema e non solo.

Con un clic, o semplicemente tramite la voce, grazie all’integrazione Alexa, è infatti possibile accedere a un mondo di intrattenimento su Prime Video, Netflix e Disney+ 1 . Basta dire: “Alexa, riproduci [titolo film] su Fire TV”. Ecco dieci film candidati quest’anno ad Hollywood, da non perdere:

Argentina, 1985 (Prime Video): la pellicola diretta da Santiago Mitre affronta la vera storia della sanguinosa dittatura militare argentina raccontata dal procuratore Julio Strassera, Luis Moreno Ocampo e la sua giovane equipe giuridica (candidato a Miglior film internazionale). Bardo, la cronaca falsa di alcune verità (Netflix): nella commedia di Alejandro González Iñárritu un noto giornalista e documentarista messicano ritorna nel suo Paese affrontando la sua identità, i suoi affetti familiari e la nuova realtà del Messico (candidato alla Miglior fotografia). Blonde (Netflix): il dramma della storia personale di Marilyn Monroe raccontato attraverso lo sguardo moderno della cultura delle celebrità (candidato a Miglior attrice protagonista). Pinocchio (Netflix): il regista Guillermo del Toro reinterpreta questo classico candidato per il Miglior Film d’Animazione. Glass Onion – Knives Out (Netflix): il film, uscito lo scorso Natale, racconta la storia di un miliardario che invita i suoi amici su un’isola greca paradisiaca dove si verifica un crimine

inaspettato (candidato a Miglior sceneggiatura originale). Niente di nuovo sul fronte occidentale (Netflix): titolo europeo che racconta la dolorosa esperienza di un soldato tedesco durante la Prima guerra mondiale (candidato a nove nomination). Il mostro dei mari (Netflix): un’avventura di marinai cacciatori di mostri in cui si è intrufolata una ragazza che cerca di salvarli (candidato a Miglior film d’animazione). Fire of Love (Disney+): la storia di Katia e Maurice Krafft, una coppia di vulcanologi che hanno girato il pianeta, inseguendo le eruzioni e le loro conseguenze e documentando le loro scoperte in eccezionali fotografie e video qui raccolti (candidato a Miglior documentario). Red (Disney+): la storia della Pixar che racconta il dilemma di una tredicenne che esita tra il dover obbedire ai genitori e il caos dell’adolescenza (candidato a Miglior film d’animazione).



Anche Alexa, come scritto, è pronta per la cerimonia di premiazione, e col suo aiuto si potranno anche sorprendere amici e parenti con chicche e aneddoti, chiedendole “Alexa, mi dici una curiosità sugli Oscar?”. Grandi film, qualità video eccelsa, glamour e Alexa… Cosa volete di più?

