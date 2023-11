Con questi POTENTI FARI LED non temerai strade scure di notte: prendile in OFFERTA!

Le strade italiane, purtroppo, spesso non sono illuminate a dovere, mettendo a rischio l’incolumità degli automobilisti ma anche dei pedoni che circolano la notte. Grazie al Black Friday potrai acquistare OSRAM NIGHT BREAKER H4-LED che offre fino al 230% di luminosità in più, sia luce anabbagliante che abbagliante omologata, con uno sconto del 13%. Quindi pagherai solo 106,13 euro. Nella confezione anche un set completo per montarle, così risparmierai pure l’elettrauto. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

OSRAM NIGHT BREAKER H4-LED: le caratteristiche

OSRAM NIGHT BREAKER H4-LED è la prima lampada sostitutiva a LED omologata su strada di OSRAM! Fino al 230% in più di luminosità e con il 50% in meno di abbagliamento. Vedere ed essere visti meglio, per una maggiore sicurezza su strada, soprattutto durante la guida notturna. Durata fino a 5 volte superiore: Rispettoso dell’ambiente grazie a una maggiore durata, minori visite in officina e riduzione dei consumi energetici.

Con tecnologia Upgrade LED Cool White, con temperatura di colore vicina alla luce diurna per modelli di auto specifici. Facile installazione con accessori adatti per l’installazione e un’alternativa conveniente rispetto ai sistemi full LED. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

