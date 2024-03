Ottieni 50€ di sconto su una spesa di 500€ con la Carta MediaWorld Club

In queste ore MediaWorld ha lanciato una nuova promozione: con una spesa di almeno 500 euro si avranno subito 50 euro di sconto a carrello. La promo è valida solo online fino al 25 marzo per tutti i possessori della Carta MediaWorld Club. Se non ne hai una, puoi richiedere la MW Club e attivarla gratis tramite la sua pagina dedicata.

Lo sconto sarà visibile una volta aggiunto l’articolo o più prodotti a carrello. Su quest’altra pagina hai invece una panoramica completa degli articoli che partecipano alla promozione.

50€ di sconto su una spesa di 500€: la nuova promozione di MediaWorld

La campagna promozionale “50 su 500” di MediaWorld prevede anche la possibilità di aggiungere più articoli al carrello per raggiungere l’importo minimo richiesto di 500 euro. Nella pagina dedicata alla promo gli articoli disponibili sono oltre 1.000, molti dei quali sono già scontati. L’altra cosa importante da ricordarsi è di eseguire l’accesso all’account MediaWorld associato alla carta MW Club, altrimenti lo sconto di 50 euro non sarà visibile.

Questi invece gli articoli esclusi dalla nuova promo di casa MediaWorld:

tutti gli articoli della promo Eco Tech (14-24 marzo)

tutti gli articoli della promo La casa per me (7-24 marzo)

tutti gli articoli della promo Honor Days (18-24 marzo)

tutti gli articoli della promo Gaming Experience (18-27 marzo)

tutti gli articoli della promo Apple Days (21-24 marzo)

tutti gli articoli della promo Pasqua Tech (25 marzo – 2 aprile)

tutti gli articoli della promo Al Clima Pensaci Prima (25 febbraio – 31 marzo)

tutti gli articoli della promo Sconto 20% MWCLUB LG (19-29 marzo)

tutti gli articoli della promo Voglia di libertà (20-25 marzo)

tutti gli articoli della promo MediaWorld Club – 50€ HP (22-24 marzo)

tutti gli articoli Apple

tutti gli articoli Dyson

tutti gli articoli Miele

tutti gli articoli Smeg linea FAB

tutte le console e PlayStation VR2 e PlayStation VR

tutti gli articoli della sezione MediaWorld Ricondizionati

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.