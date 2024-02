Ottieni il 4% annuo sui saldi mensili medi di almeno 300€ con Blackcatcard

L’iscrizione a Blackcatcard, la carta-conto distribuita da Papaya Ltd., autorizzata dall’Autorità maltese per i servizi finanziari, consente di ottenere una ricompensa del 4% annuo se il saldo medio del conto è di importo pari o superiore a 300 euro. Se il saldo medio è inferiore, si riceve una ricompensa del 2,2 annuo.

Per ottenere l’extra guadagno non occorre aprire alcun deposito, né vi è un limito sull’importo con cui è possibilericarica il conto. Inoltre, non vi è nemmeno alcun requisito da rispettare, dato che il programma si avvia in automatico.

I vantaggi della carta-conto Blackcatcard

Subito dopo la registrazione a Blackcatcard, gli utenti otterranno un conto IBAN europeo personale gratuito e una carta Mastercard virtuale a zero spese con cui effettuare gli acquisti online. L’iscrizione prefevede inoltre la spedizione gratuita di una carta Mastercard fisica, con i tempi di consegna stimati in un paio di giorni.

Un altro vantaggio è che non sono previsti costi di servizio o commissioni nascoste. In più, gli utenti che hanno la passione per le criptovalute possono comprare, vendere, depositare, inviare e ricevere BTC, ETH e USDT grazie a un hot wallet gratuito.

A tutto questo si aggiungono i 5 pagamenti SEPA gratuiti ogni mese, un’assistenza clienti attiva sette giorni su sette, a tutte le ore del giorno, e i servizi di online e mobile banking gratis.

La registrazione alla carta-conto Blackcatcard avviene tramite questa pagina del sito ufficiale. Subito dopo l’iscrizione otterrai un IBAN europeo e una Mastercard virtuale gratuita, in attesa di quella fisica che verrà recapitata al tuo domicilio nei giorni seguenti.

