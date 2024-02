Ottieni il 5% annuo sui depositi a 6 mesi con il conto a canone zero fino a 30 anni di SelfyConto

Banca Mediolanum ha lanciato una nuova promozione su SelfyConto, il conto online a canone zero per tutti il primo anno e fino a 30 anni per gli under 30. Chi sceglie di attivare il conto corrente online di Banca Mediolanum, può beneficiare del 5% annuo lordo sulle somme vincolate a sei mesi, con la possibilità di svincolare quando meglio si crede senza perdere gli interessi maturati.

Per aprire SelfyConto e beneficiare della promozione in corso è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito ufficiale e fare clic sul pulsante Apri SelfyConto. La procedura richiede solo pochi minuti grazie allo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Le caratteristiche chiave di SelfyConto

SelfyConto è il conto corrente online di Banca Mediolanum. Per il primo anno tutti i nuovi clienti non pagano nulla per il canone. In seguito beneficiano del canone zero gli under 30, fino al compimento dei 30 anni.

In aggiunta a questo, si annoverano i prelievi gratuiti in Europa effettuali con la carta di debito. Sono gratis anche le principali operazioni bancarie, dai bonifici agli addebiti delle utenze, dagli F23 agli F24, dai MAV ai RAV, incluse le ricariche telefoniche.

All’apertura del conto si ottiene la carta di debito Mediolanum Card che opera su circuito Mastercard. Oltre a questa, è possibile ottenere la carta di credito Mediolanum Credit Card, con la possibilità di scegliere tra VISA o Mastercard, e la carta prepagata Mediolanum Prepaid Card, che comprende il servizio di Alert SMS e Mastercard SecureCode.

Vai alla promozione di Banca Mediolanum per SelfyConto e beneficia del 5% annuo sulle somme vincolate a 6 mesi.

